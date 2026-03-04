A plataforma unificada de identidade da GeoComply ajuda operadores de iGaming no brasil a aumentar taxas de aprovação e reforçar a proteção contra Fraudes

VANCOUVER, British Columbia & RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--A GeoComply anunciou hoje sua plataforma unificada de identidade para o Brasil, reunindo verificação de KYC, inteligência antifraude e conformidade de geolocalização em uma única solução de valor, desenvolvida especificamente para o mercado regulado de iGaming no país.

“Brasil é um dos mercados regulados mais complexos e dinâmicos do mundo, e os operadores enfrentam desafios que soluções prontas simplesmente não conseguem atender”, afirmou Kip Levin, CEO da GeoComply. “Aplicamos ao Brasil a mesma abordagem que nos permitiu alcançar taxas de aprovação líderes do setor em mais de 30 jurisdições — soluções sob medida, ajustadas localmente e otimizadas de forma contínua. O resultado é uma plataforma única que resolve KYC, fraude e compliance de forma integrada, permitindo que os operadores foquem no crescimento em vez de gerenciar múltiplos fornecedores.”

A plataforma foi projetada para tornar as decisões entre confiança e risco claras desde a primeira interação — ajudando operadores a aprovar rapidamente jogadores legítimos e agir com precisão contra fraudes.

Taxas de Aprovação Líderes de Mercado, Simplificada

No centro do lançamento no Brasil está um fluxo gerenciado de KYC local (“waterfall”) entregue por meio de um único endpoint. Em vez de integrar múltiplos fornecedores fragmentados e fluxos de onboarding inconsistentes, os operadores passam a ter acesso às principais bases de dados brasileiras por meio de uma infraestrutura de identidade continuamente otimizada.

Os jogadores vivenciam uma jornada de cadastro simplificada, com fluxos sem necessidade de envio de documentos, aproveitando a validação de CPF. Ao mesmo tempo, os operadores alcançam taxas de aprovação mais altas sem aumentar a complexidade operacional ou as filas de revisão manual.

Esse mesmo framework de identidade já entregou taxas de aprovação superiores a 95% em estados dos EUA e acima de 90% no Reino Unido, demonstrando um modelo replicável de aumento de conversão em mercados regulados.

“À medida que expandimos internacionalmente, sabemos que podemos confiar na GeoComply para entregar excelentes resultados e atuar como um parceiro estratégico focado no nosso sucesso. A expertise e a dedicação da equipe têm nos ajudado a alcançar altas taxas de aprovação e uma excelente experiência para o jogador no Brasil e na Argentina, ao mesmo tempo em que garantem à equipe da Betano tranquilidade quanto ao cumprimento das exigências regulatórias em constante evolução”, afirma George Moschetas, Diretor de Produto da Kaizen Gaming, empresa controladora da Betano.

Inteligência Antifraude que Vai Além do Cadastro

O que diferencia a GeoComply de fornecedores isolados de KYC é o que acontece após a verificação.

A plataforma aplica inteligência em tempo real de dispositivos, localização e comportamento ao longo de todo o ciclo de vida do jogador — ajudando operadores a detectar deepfakes, redes locais de contas laranja e tentativas de account takeover (ATO), sem impactar usuários legítimos.

Modelos de machine learning treinados especificamente para o Brasil analisam manipulação de dispositivos, atividades em locais de alto risco e vínculos entre contas em tempo real — além de apoiar requisitos de PLD/AML por meio de monitoramento contínuo.

Uma Única Plataforma. Um Único Parceiro.

Em vez de combinar fornecedores separados de KYC, ferramentas antifraude e soluções de geolocalização, os operadores passam a contar com uma infraestrutura unificada de identidade e um único parceiro operacional.

A GeoComply gerencia relações com fornecedores, otimização do waterfall, alinhamento regulatório e ajuste contínuo de modelos — com o suporte de uma equipe dedicada de Fraude e Risco que atua lado a lado com os operadores conforme as ameaças evoluem. A plataforma oferece até 99,7% de taxa de aprovação em geolocalização e 99,999% de disponibilidade em ambientes regulados.

A GeoComply atende operadores licenciados no mercado regulado de iGaming no Brasil e continua expandindo seus investimentos na região.

Para saber mais sobre as soluções de identidade, antifraude e geolocalização da GeoComply para o Brasil, acesse: geocomply.com/brazil-igaming-pt

Sobre a GeoComply

A plataforma exclusiva de identidade digital da GeoComply® foi desenvolvida para impedir spoofing. Seu mecanismo de confiança baseado em “onde” combina inteligência de localização de alta integridade, inteligência de dispositivos, análise comportamental e dados de KYC para bloquear fraudes sofisticadas que outras plataformas nem conseguem identificar — ao mesmo tempo em que permite a verificação rápida de usuários legítimos.

Confiada por operadores regulados líderes na América do Norte, Europa, Brasil e outros mercados emergentes, a GeoComply oferece soluções de identidade e prevenção a fraudes de alta integridade em escala global.

Forjada nos ambientes regulatórios mais rigorosos do mundo, a GeoComply acumula mais de 14 anos de experiência em compliance, fraude e identidade. Sua rede ativa conta com mais de 200 milhões de dispositivos instalados globalmente, alimentando modelos de IA/ML com mais de 2,5 bilhões de insights mensais provenientes dos setores de Serviços Financeiros, FinTech, Mídia & Entretenimento, iGaming e outros. Ao inovar na interseção entre velocidade e expertise, a GeoComply mantém empresas à frente das ameaças emergentes.