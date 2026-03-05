下一个全球 AI 趋势有了“脸”：Kindred Labs 与 IPX（LINE FRIENDS、BT21）达成合作，将角色变成日常 AI

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Kindred Labs 今日宣布与 IPX（前身为 LINE FRIENDS）达成战略合作。IPX 旗下拥有全球知名的角色品牌 LINE FRIENDS、BT21、ZO&FRIENDS 等。

通过此次合作，Kindred Labs 与 IPX 将共同打造 AI 驱动的陪伴体验，把富有表现力的角色个性带入人们的日常数字生活，并通过灵敏响应、情感共鸣的交互方式，让角色“活”在用户的每一天里。

这些陪伴体将以一种全新的形态呈现：一个持续存在的角色陪伴，常驻于你的屏幕之上，在日常的各种时刻自然出现。从桌面端与移动端开始，并将随着时间推移扩展到智能眼镜等新兴设备形态。除了个性与表达，这些陪伴体也将被打造为强大的个人助理，目标是成为人们日常使用 AI 的主要方式，并以亲切、熟悉的角色形象来承载这种体验。

该合作计划于 2026 年 4 月在全球上线（中国除外）。同时，这也将呼应 LINE FRIENDS 标志性角色 BROWN 的 15 周年纪念，为粉丝带来一种在日常生活中与 BROWN 建立连接的全新方式。

本次合作由 Beanstalk（CAA Brand Management 旗下部门）促成。Beanstalk 作为 IPX 的互动授权代理，负责本次合作谈判。

引用（Quote）

“人们体验个人 AI 的主要方式，将会通过他们真正愿意每天看到、并且发自内心喜欢的东西来实现。我已经可以想象粉丝们的喜悦，当 BROWN 开始出现在他们的日常生活里，就像一个熟悉的存在，让你见到就会开心。我们正在把这些角色带进一个全新的范式，让我们更贴近我们最初爱上它们的原因。”

Max Giammario，Kindred Labs CEO

关于 Kindred Labs（About Kindred Labs）

Kindred Labs 是基于 Sei 构建的角色驱动 AI 网络，将获得官方授权的标志性 IP 带入现实，成为常伴左右、具备情感智能的持续存在。Kindred 是全球增长最快的 AI 陪伴型创业公司之一，等待名单用户已超过 800 万。

了解更多信息，请访问 **www.kindredlabs.ai**，并在 X 上关注 @kindred_AI。