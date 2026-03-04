Connect44 choisit Sitetracker pour alimenter des déploiements fibrés et sans fil efficaces et évolutifs

MONTCLAIR, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, le leader mondial de la gestion complète du cycle de vie des actifs pour les infrastructures critiques, annonce aujourd'hui que Connect44 a sélectionné Sitetracker pour prendre en charge la livraison de ses projets de réseaux fibrés et sans fil en Allemagne, au Royaume-Uni et dans l'organisation PMO. En consolidant l'exécution des projets, la saisie des données sur le terrain et l'établissement de rapports sur une plateforme unique, Connect44 vise à accélérer la vitesse de livraison, à réduire les risques opérationnels et à renforcer les performances financières à mesure qu'elle étend son activité de déploiement et de services gérés.

Connect44 fournit des services gérés, des services professionnels et des conseils en ressources pour les opérateurs de télécommunications, prenant en charge les réseaux depuis la planification et la conception jusqu'au déploiement, aux opérations et à l'optimisation. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe dans des programmes de déploiement à grande échelle et agit en tant qu'entrepreneur général coordonnant plusieurs sous-traitants, elle a identifié le besoin d'une plateforme centralisée pour remplacer les feuilles de calcul et les outils spécifiques à l'opérateur.

Sitetracker servira de système d’enregistrement de Connect44 pour la gestion des projets de fibre optique et sans fil de bout en bout. Les équipes utiliseront la plateforme pour suivre les sites, les jalons, les risques et les changements ; capturer les données en l'état à partir du terrain ; et connectez le suivi de la production directement aux flux de travail de reporting et de facturation. Cette approche unifiée devrait réduire le temps consacré aux rapports de clôture manuels, minimiser la perte de données et accélérer l'acceptation et les paiements des clients.

« Alors que nous élargissons notre rôle dans les déploiements de réseaux de plus en plus complexes, l’efficacité et la précision des données sont absolument essentielles. Disposer d’une visibilité claire et fiable sur l’ensemble des projets est essentiel non seulement pour accélérer la livraison, mais aussi pour gérer les risques, améliorer la prise de décision et garantir que nous continuons à développer nos activités de manière durable pour nos clients », déclare James Rogerson chez Connect44.

« Sitetracker nous offre une plateforme unique pour gérer les projets de fibre optique et sans fil de manière cohérente, valider les travaux réalisés sur le terrain et rationaliser la rapidité avec laquelle nous passons de la livraison à la facturation. Cette fondation soutient à la fois nos plans de croissance et les normes élevées auxquelles nos clients s’attendent », ajoute Leo Kidel, cofondateur de Connect44.

En tirant parti des capacités de Sitetracker Mobile et de Connect Portal, Connect44 prévoit également d'améliorer la collaboration avec les équipes internes et les sous-traitants, en assurant des mises à jour en temps réel depuis le terrain et un flux cohérent de données fiables entre toutes les parties prenantes. Cette visibilité permet une meilleure gestion des jalons, une résolution plus rapide des problèmes et une meilleure compréhension de la santé du projet et de la performance financière.

« Connect44 opère dans un environnement de déploiement rapide et hautement compétitif où la rapidité et la précision ont un impact direct sur les résultats », déclare Giuseppe Incitti, CEO de Sitetracker. « Nous sommes ravis de soutenir leurs équipes au moyen d’une plateforme qui apporte structure, transparence et évolutivité à la fourniture de solutions fibrées et sans fil. »

À propos de Sitetracker

Sitetracker permet aux propriétaires, opérateurs, entrepreneurs et autres parties prenantes de rationaliser et d'optimiser le cycle de vie des actifs de bout en bout des infrastructures critiques. En tant que principale plateforme mondiale de gestion du cycle de vie des actifs, Sitetracker aide des entreprises innovantes telles que Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefónica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione et TEP à planifier, construire, exploiter et entretenir efficacement des millions de projets, de sites et d'actifs. Sitetracker offre l'excellence opérationnelle et crée une transparence totale dans les secteurs tels que l'infrastructure numérique, les énergies renouvelables, la recharge des véhicules électriques, les services publics et l'immobilier en conduisant des équipes sûres et efficaces, en assurant des projets sains et en permettant aux organisations de gérer l'échelle, la croissance et la complexité. Fort de la confiance de centaines de leaders de l'industrie, Sitetracker façonne un avenir plus connecté et durable à travers le monde.

