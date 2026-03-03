Visa et Bridge renforcent leur collaboration et prévoient de proposer des cartes liées à des stablecoins dans plus de 100 pays

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V), leader mondial des paiements numériques, et Bridge, plateforme d’infrastructure de stablecoins de premier plan et la société Stripe, ont annoncé aujourd’hui l’expansion de leur produit mondial d’émission de cartes révélé initialement en 2025. Bridge permet aux entreprises et aux développeurs fintech de proposer des cartes Visa compatibles avec des stablecoins. Grâce au partenariat de Bridge avec Lead Bank, ces transactions peuvent désormais se faire sur la blockchain Visa.

Depuis le lancement des cartes liées aux stablecoins, les développeurs utilisant Bridge ont rapidement déployé ces cartes Visa dans le monde entier, permettant ainsi aux consommateurs d'effectuer leurs achats quotidiens avec leurs soldes en stablecoins chez plus de 175 millions de commerçants partenaires de Visa. Les cartes liées aux stablecoins compatibles avec Bridge sont désormais disponibles dans 18 pays, et leur déploiement est prévu dans plus de 100 pays d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Afrique et du Moyen-Orient d'ici la fin de l'année. Des plateformes crypto populaires comme Phantom et MetaMask utilisent ces cartes pour permettre à des millions de clients de dépenser facilement leurs stablecoins au quotidien.

Visa étend son projet pilote de règlement en stablecoins

Le projet pilote de règlement en stablecoins de Visa permet aux émetteurs et acquéreurs Visa, notamment ceux qui émettent des cartes compatibles avec Bridge, d'effectuer des règlements avec Visa en utilisant des stablecoins sur les réseaux blockchain pris en charge. En début d'année, Lead Bank a figuré comme participant à ce projet pilote. Bridge fournit également l'infrastructure de stablecoins sous-jacente à Lead Bank.

Le projet pilote vise à évaluer :

Comment le règlement en stablecoins peut améliorer les options de règlement pour les émetteurs et les gestionnaires de programmes

Les gains d'efficacité opérationnelle grâce à la réconciliation sur la blockchain et à des transferts de fonds plus rapides

Le rôle des plateformes d'infrastructure de stablecoins – telles que Bridge – dans la simplification des interactions de la blockchain vis-à-vis des institutions

« Visa s’engage à accompagner les entreprises là où elles interviennent, et de plus en plus, sur la blockchain », a déclaré Cuy Sheffield, responsable des cryptomonnaies chez Visa. « Renforcer notre collaboration avec Bridge nous offre un moyen supplémentaire d’intégrer la rapidité, la transparence et la programmabilité des stablecoins directement dans le processus de règlement. Cette étape importante offre à nos partenaires un plus large choix pour leurs transferts de valeur et consolide le rôle de Visa comme le réseau de confiance qui connecte les stablecoins à l’écosystème mondial des paiements. »

Évaluation du soutien aux actifs émis par Bridge

Visa étudie également la possibilité d'intégrer les actifs émis par Bridge dans les flux de demain. Cette évaluation portera sur la manière dont ces actifs peuvent compléter le réseau mondial de Visa et offrir une nouvelle voie de règlement à ses partenaires.

« Nous nous sommes engagés dans un projet pluriannuel visant à aider les entreprises à maîtriser leur infrastructure financière », a déclaré Zach Abrams, CEO et cofondateur de Bridge. « Le renforcement de notre collaboration avec Visa permettra aux entreprises lançant leurs propres stablecoins personnalisés de les utiliser facilement au sein de leurs programmes de cartes. »

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les vendeurs, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout, et considèrent l’accès comme fondamental pour l’avenir du mouvement de l’argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

À propos de Bridge, une entreprise de Stripe

Bridge est la principale plateforme d'infrastructure de stablecoins pour les transferts d'argent internationaux. Les entreprises utilisent Bridge pour recevoir, stocker, convertir, émettre et dépenser facilement des stablecoins, et peuvent ainsi conquérir de nouveaux marchés et transférer de l'argent plus rapidement à moindre coût à l'international. Bridge a été rachetée par Stripe en février 2025.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.