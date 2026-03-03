Electricité : TotalEnergies s’associe à AllianzGI pour développer 800 MW de projets de stockage par batteries en Allemagne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de son développement dans l’électricité en Allemagne, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec Allianz Global Investors (AllianzGI) pour la cession de 50% d’un portefeuille de 11 projets de stockage par batteries d’une capacité totale de 789 MW – 1628 MWh. Avec cet accord, les partenaires investiront 500 millions d’euros dans des infrastructures énergétiques cruciales pour l’Allemagne, dont 70 % seront financés par de la dette.

Près de 800MW de stockage d’ici 2028…

Ces 11 projets répartis sur l’ensemble du territoire allemand ont été développés par Kyon Energy, filiale de TotalEnergies et seront tous opérationnels d’ici 2028. La majorité d’entre eux utiliseront des batteries de dernière génération fournies par Saft, filiale de TotalEnergies et leader mondial dans les batteries haute technologie. TotalEnergies restera opérateur des actifs.

…pour soutenir le développement des renouvelables en Allemagne

Avec ces projets, TotalEnergies et Allianz contribueront directement à la résilience du système électrique allemand, en réduisant les congestions et en apportant une flexibilité nécessaire à l’essor rapide des énergies renouvelables dans le pays.

L’Allemagne représente un marché clé où la Compagnie est présente sur toute la chaîne de valeur de l’électricité avec : le développement de projets de production renouvelable (éolien, solaire), et d’actifs flexibles (stockage par batteries) ainsi que du trading et de l’agrégation lui permettant de fournir de l’électricité bas carbone disponible 24h/24.

« Nous nous réjouissons d’accueillir Allianz, partenaire de tout premier plan en Allemagne, au capital de 11 de nos projets de stockage par batteries représentant une capacité totale de près de 800 MW. Conformément à notre business model, cette transaction nous permet d'optimiser notre allocation de capital dans nos activités d’électricité intégrée et contribue à améliorer la rentabilité du secteur. Cette opération conforte notre dynamique de développement en Allemagne, le plus grand marché d’électricité d’Europe, où nous déployons notre stratégie clean firm power, comme en témoigne le récent PPA signé avec Airbus pour 200 MW », a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies.

« La transition vers une énergie plus verte dépend d’infrastructures solides. Cet investissement marque le premier engagement en fonds propres direct d’Allianz dans un portefeuille de projets de stockage par batteries. Pionniers de l’investissement dans la transition énergétique depuis plus de vingt ans, avec un portefeuille comprenant des parcs éoliens et solaires, des plateformes d’hydrogène vert et un interconnecteur électrique, nous sommes très heureux de nous associer à TotalEnergies sur cet important projet dans l’un de nos marchés domestiques, l’Allemagne. Ces onze projets répartis en Allemagne, d’une capacité de 789 MW une fois achevés, contribueront à renforcer la résilience énergétique du pays, à accélérer la transition énergétique et à créer de la valeur durable pour nos clients », a commenté Édouard Jozan, Head of Private Markets chez Allianz Global Investors.

La finalisation de la transaction est soumise aux approbations et conditions usuelles.

A propos de Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs de premier plan, comptant plus de 700 professionnels de l’investissement dans 21 bureaux à travers le monde et gérant 591 milliards d’euros d’actifs. Nous pensons que chaque changement apporte une opportunité. Notre objectif est de façonner activement l’avenir de l’investissement pour tous nos clients, quel que soit leur localisation ou leurs objectifs. Curieux et engagés dans tout ce que nous faisons, nous aspirons à générer un impact qui dépasse la seule performance, en orientant les actifs de nos clients vers les bons endroits au bon moment et en construisant des solutions reposant sur des expertises couvrant les marchés publics comme privés. Notre priorité, protéger et faire croître les actifs de nos clients, nous permet de créer des partenariats de confiance, fondés sur un engagement en faveur du développement durable et de la promotion d’un changement positif.

A propos de Allianz

Le groupe Allianz est l’un des principaux assureurs et gestionnaires d’actifs au monde, avec environ 97 millions de clients* dans près de 70 pays. Les clients d’Allianz bénéficient d’une large gamme de services d’assurance pour les particuliers comme pour les entreprises, allant de l’assurance dommages, vie et santé aux services d’assistance, à l’assurance‑crédit et à l’assurance des risques globaux. Allianz compte parmi les plus grands investisseurs mondiaux, gérant environ 764 milliards d’euros** pour le compte de ses clients assurés. Par ailleurs, nos sociétés de gestion PIMCO et Allianz Global Investors gèrent environ 2 000 milliards d’euros** d’actifs pour le compte de clients tiers. Grâce à l’intégration systématique de critères écologiques et sociaux dans nos processus métiers et nos décisions d’investissement, nous faisons partie des leaders de l’industrie de l’assurance dans l’indice Dow Jones Sustainability. En 2025, plus de 156 000 employés ont réalisé un volume d’activité total de 186,9 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 17,4 milliards d’euros pour le Groupe.

*Le nombre de clients reflète uniquement les clients des entités consolidées incluses dans le périmètre de reporting.

**Au 31 décembre 2025.

TotalEnergies en Allemagne

TotalEnergies est présent en Allemagne depuis 1955 et y emploie environ 4 000 personnes.

TotalEnergies y déploie activement sa stratégie dans l’électricité. La Compagnie développe un portefeuille de projets éoliens offshore d’une capacité totale de 7,5 GW en mer du Nord et en mer Baltique, et développe un portefeuille de 7 GW de solaire et d’éolien terrestre notamment suite à l’acquisition de VSB ainsi que 2 GW de capacité de stockage par batteries avec Kyon Energy, acquise en 2024. TotalEnergies a également acquis en 2023 Quadra Energy, le premier agrégateur de production d'électricité renouvelable en Allemagne. TotalEnergies exploite un réseau de plus de 7 500 points de recharge pour véhicules électriques dans le pays.

La Compagnie opère également à Leuna l’une des raffineries les plus modernes d’Europe, et propose une large gamme de produits énergétiques : carburants de transport, lubrifiants, gaz liquéfié, fioul domestique, bitume et produits spéciaux pour l’industrie, notamment via ses filiales Hutchinson et SAFT.

TotalEnergies est enfin un important fournisseur de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) du pays, importé en particulier par son unité de regazéification installée à Mukran, sur la côte allemande de la mer Baltique.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24.

Début 2026, TotalEnergies dispose de plus de 34 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).