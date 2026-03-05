Radian Arc、VNPT、Blacknut、ベトナムでGPUインフラの展開を開始、クラウドゲーミングとAIサービスを実現

スペイン・バルセロナ、オーストラリア・パース、フランス・パリ、ベトナム・ハノイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- SubmerのAIクラウド／GPUインフラ基盤「inferX」の一部であるRadian Arcは、VNPTおよびCOMITと提携し、Radian Arcの「GPU Edge Platform」とBlacknutのグローバルなクラウドゲーミングサービスを活用したクラウドゲーミングの提供を開始しました。

今回の導入により、Radian ArcとBlacknutのグローバルなクラウドゲーミング提携は、VNPTとともにベトナム市場へ拡大し、さらにCOMITと連携して、将来のAIネイティブサービスと主権型インフラの基盤を築きます。本導入は、Radian Arcの通信事業者組み込み型GPUモデルの商用化の実証例であり、現時点で収益化可能な消費者向けサービスと、主権型AIワークロードを支え得るスケーラブルなAIインフラを両立させています。

Radian ArcのCEOを務めるデビッド・クックは、次のように述べています。「VNPTの市場展開力とBlacknutのプレミアムゲームカタログを生かし、次世代のインタラクティブなエンターテインメントとコンピューティングを、ベトナムの5Gユーザーへ直接届けます。クラウドゲーミングは、エッジGPUインフラの大規模な消費者向け用途として最初に立ち上がることが多く、同じ主権型プラットフォーム上に構築される、より幅広いAIおよび企業向けサービスの基盤になります。」

BlacknutのCEOを務めるオリビエ・アバロは、次のように述べています。「Blacknutでは、通信事業者と手を携えてクラウドゲーミングを新たなユーザー層へ届けられることを、常にうれしく思っています。VNPTとともにベトナムへ展開することはBlacknutにとって重要な一歩であり、このように力強く先進的なパートナーと協業できることは大きな喜びです。今回の提供開始は、高品質なゲーム体験を、デバイスを問わず、障壁なく誰もが利用できるようにするという共通の志を体現しています。」

今回の提供開始により、VNPTユーザーは、高価なハードウェアやダウンロードを必要とせず、モバイル端末、スマートTV、PCで、Blacknutが厳選したカタログから1,000本超のプレミアムPCゲーム／コンソール品質ゲームを即座にストリーミングしてプレイできます。同サービスはVNPTの消費者向けデータプランにバンドルされており、既存の通信パッケージの一部として、クラウドゲーミングにシームレスにアクセスできます。

この提携は、Radian ArcのAI主権インフラモデルの一環として、ベトナム全土に展開する「AI Points of Presence（AI PoPs）」の基盤整備にもつながります。こうした地域分散型のGPU導入は、政府、企業、開発者向けに、安全な国内AI推論能力を提供することを目的としており、国のデータ所在地要件（データレジデンシー）への準拠を確保しつつ、低遅延の性能を実現します。

VNPTのディレクターを務めるグエン・ドゥック・フンは次のように述べました。「この協業は、ベトナムのデジタルメディア・エコシステム拡大におけるVNPTにとって重要な節目となります。VNPTの強力なデジタルメディア基盤、Radian ArcのGPU駆動エッジ、Blacknutの豊富なゲームカタログを組み合わせることで、最先端のクラウドゲーミング体験をベトナムの消費者に提供し、AIとデジタルエンターテインメントの将来の革新へ道を開きます。」

COMITの会長兼CEOのレ・ホン・ソンは、次のようにコメントしています。「次世代のデジタル企業へ進化する中で、COMITは、世界で最も先進的なGPUインフラ基盤に支えられたクラウドゲーミングサービスをベトナムにもたらす統合パートナーを務められることを誇りに思います。この提携は、ユーザーに次世代のエンターテインメント体験を提供しつつ、主権型AIインフラと将来のクラウドサービスに向けた強固な技術基盤を構築するという、私たちの新しいビジョンを体現しています。」

今回の提供開始は、インド、マレーシア、シンガポール、タイ、インドネシアでのGPUエッジ導入に続く、Radian Arcの東南アジア拡大戦略の一環です。Radian Arcは、inferXおよびSubmerの一員として、キャリアエッジのGPUコンピュート、AIクラウドサービス、そして主権性、性能、エネルギー効率を重視して設計されたインフラを組み合わせ、地域全体にわたるコアからエッジまでの統合AIプラットフォームを構築しています。

―以上―

Radian Arc、inferX、Submer Technologiesについて

Radian Arcは、世界で70社超の通信事業者およびエッジ関連顧客に導入済みの、キャリア組み込み型GPUエッジコンピューティングプラットフォームを提供しており、通信ネットワーク内で低遅延の主権型AI推論を直接実現します。Radian Arcは、SubmerのAIクラウド／AI as a ServiceプラットフォームであるinferXの中核を担い、エンタープライズ、ハイパースケール、通信事業者の各環境でAIワークロードを展開・運用・収益化できるよう支援します。Submerは、10年以上にわたる液浸冷却分野でのリーダーシップを基盤に、AI対応データセンターインフラの設計、構築、運用管理までを一貫して担い、エンドツーエンドで責任を負います。

Radian Arc、inferX、Submerは連携し、キャリアエッジのGPU計算資源、AIクラウドサービス、モジュール型の高密度インフラを組み合わせた、統合型のコアからエッジまでのAIプラットフォームを提供します。詳細はradianarc.ioおよびinferX.comをご覧ください.

Blacknutについて

Blacknutは一般ユーザー向けのクラウドゲーミングに特化した、世界有数のピュアプレイヤーで、消費者への直接提供に加え、ISP、デバイスメーカー、OTTサービス、メディア企業を通じたB2Bでも展開しています。Blacknutは、家族全員で楽しめるよう厳選した150社超のライセンスパートナーシップを通じて、1,000本超のプレミアムゲームという最大級のカタログを提供しており、すべて月額サブスクリプションに含まれます。同サービスは、欧州、アジア、LATAM、MENA、北米を含む65か国超で提供されており、モバイル端末、セットトップボックス、スマートTVなど幅広いデバイスに対応しています。詳細はwww.blacknut.comをご覧ください。

VNPTについて

Vietnam Posts and Telecommunications Group（VNPT）は、ベトナムを代表するデジタルサービスプロバイダーであり、同国のデジタルトランスフォーメーションを牽引しています。VNPTは、高速モバイル（5G）、FTTH（Fiber-to-the-home）、MyTVデジタルテレビプラットフォームにまたがる堅牢でシームレスなエコシステムを構築し、国内の個人および家庭の数百万人の顧客にサービスを提供しています。3つの主要セグメントすべてに向けたクラウドゲーミングの提供開始を先駆けて行うことで、VNPTは家庭内エンターテインメントを再定義し続け、世界水準のデジタル体験と革新的な技術ソリューションを、ベトナムのあらゆる家庭に届けています。

COMITについて

COMITは設立以来、Test & Measurement、RAN計画／最適化、BSS／OSS支援システムなどを含む通信サービス／ソリューションの分野で、地域を代表するプロバイダーへと成長してきました。経験豊富な経営陣のもと、熱意と創造性に富む従業員、さらにベトナム、ミャンマー、フィリピンの子会社に支えられ、COMITは東南アジアおよびアフリカの顧客にサービスを提供しつつ、スマートファクトリーやAI対応セキュリティーソリューションにも事業を拡大しています。

COMITは、次世代のデジタル企業、そして東南アジアにおける先端技術の有力な統合パートナーへと進化しています。COMITは世界水準のGPUインフラの導入と統合を強みとし、戦略的パートナーシップを通じてクラウドゲーミングと主権型AIワークロードを実現し、データレジデンシー、低遅延性能、そして将来を見据えたイノベーションを、ベトナムのデジタル経済にもたらします。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。