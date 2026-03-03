Flexitech wybiera Rimini Street w celu wydłużenia okresu eksploatacji systemu SAP ECC, szybszego osiągnięcia zgodności z przepisami i sfinansowania innowacji

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software Support and Agentic AI ERP Company™, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj, że firma Flexitech, francuski producent rozwiązań do przewodowych układów hamulcowych i chłodniczych na rzecz globalnej branży motoryzacyjnej, wybrała Rimini Support™ dla SAP w celu wzmocnienia bezpieczeństwa, szybszego osiągnięcia zgodności z przepisami i zyskania dodatkowych środków na innowacje.

Rimini Support™ umożliwia stabilną pracę, zgodność z przepisami i inwestycję zaoszczędzonych środków w strategiczne inicjatywy

Flexitech wykorzystuje stabilne środowisko systemu SAP ECC 6 do obsługi swojej ogólnoświatowej działalności w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. W obliczu stale rosnących kosztów utrzymania przez SAP i niepewnego zwrotu z inwestycji w przypadku odbycia forsowanej migracji do S/4HANA firma Flexitech zaczęła poszukiwać alternatyw pozwalających zachować stabilną pracę posiadanego systemu, a jednocześnie dalszą realizację inicjatyw kluczowych dla jej działalności.

Dzięki wyborowi Rimini Support dla SAP firma Flexitech zdołała wydłużyć okres eksploatacji sprawdzonej platformy SAP ECC 6, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyła na realizację istotnych inicjatyw. Obejmują one między innymi przyspieszone inwestycje w cyberbezpieczeństwo, przygotowanie do zgodności z przepisami według standardu Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), czerpanie dochodów z systemów obsługi produkcji i ukierunkowanych programów badawczo-rozwojowych wspierających opracowywanie technologii przewodowych układów hamulcowych i chłodniczych nowej generacji.

– Przez wiele lat współpracowaliśmy bezpośrednio z firmą SAP, ale świadczone przez nią usługi utrzymania były kosztowne, choć nie pociągały za sobą zbyt wielu korzyści – powiedział Thierry Le Gouanvic, dyrektor ds. IT w Flexitech. – Strategiczne przejście na obsługę Rimini Street pozwoliło nam zyskać znaczne oszczędności, a przy tym zapewniło szybsze i lepsze wsparcie; co więcej, byliśmy w stanie wydłużyć okres eksploatacji naszej bardzo stabilnej platformy SAP ECC 6 o co najmniej 15 kolejnych lat bez nacisków na migrację S/4HANA wiążącą się z szeregiem zakłóceń.

Dlaczego producenci tacy jak Flexitech wybierają Rimini Street dla SAP

Rimini Support dla SAP stanowi wyraźną alternatywę wobec kosztownego wsparcia dostawcy oprogramowania przy jednoczesnym zapewnieniu wymiernych korzyści biznesowych, ponieważ umożliwia organizacjom:

wydłużenie okresu eksploatacji posiadanych systemów SAP o ponad 15 lat bez forsowanych migracji;

bez forsowanych migracji; zaoszczędzenie nawet 50–90% łącznych środków przeznaczonych na wsparcie, które mogą wykorzystać na innowacje i realizacje inicjatyw strategicznych;

które mogą wykorzystać na innowacje i realizacje inicjatyw strategicznych; spełnienie globalnych wymogów w zakresie zgodności z przepisami dzięki wiodącym w branży usługom Rimini Street Legislature-to-Live™ w zakresie aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych;

dzięki wiodącym w branży usługom Rimini Street Legislature-to-Live™ w zakresie aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych; wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa dzięki specjalistycznym wytycznym i szybkim reakcjom;

dzięki specjalistycznym wytycznym i szybkim reakcjom; osiągnięcie elastyczności w oparciu o prowadzoną działalność zamiast konieczności dokonywania aktualizacji zalecanych przez dostawcę;

zamiast konieczności dokonywania aktualizacji zalecanych przez dostawcę; zapewnienie bezawaryjnej pracy dzięki wsparciu ekspertów 4. poziomu, w tym dedykowanych inżynierów posługujących się językiem użytkownika, a także gwarantowanemu poziomowi usług zgodnie z SLA i gwarantowanemu czasowi rozwiązywania problemów.

– Zaoszczędzone środki i stabilna praca systemu zyskane dzięki przejściu na wsparcie Rimini Street pozwoliły nam zaangażować ludzi, przeznaczyć czas i zainwestować pieniądze w inicjatywy, które umożliwiają nam objęcie wiodącej roli pod względem innowacyjności – powiedział Le Gouanvic. – Jeśli postanowimy przejąć konkurencyjną firmę albo otworzyć nowe zakłady produkcyjne w Azji, lub też zdywersyfikować działalność poprzez rozszerzenie oferty na nowe rodzaje przewodów przeznaczonych dla samochodów, Rimini Street zapewnia nam swobodę dzięki wsparciu i optymalizacji naszego systemu SAP, by dostosować go do strategicznego kierunku naszych działań.

Kompleksowy partner IT, który rozwija się wraz z działalnością firmy

– Dawniej nie mieliśmy zbyt wielu możliwości, jeśli chodzi o zewnętrznych partnerów zdolnych do udzielania nam wsparcia w miarę rozwoju naszej działalności – powiedział Le Gouanvic. – Szeroko zakrojony potencjał Rimini Street oraz jej doświadczony zespół dają nam pewność, że niezależnie od tego, co postanowimy dalej, nasze systemy SAP będą wspierane i optymalizowane tak, by dotrzymać kroku obranej strategii.

– Historia firmy Flexitech świadczy o tym, że odejście od kosztownych, forsowanych przez dostawcę modeli wsparcia na rzecz strategii, które kładą nacisk na stabilność, bezpieczeństwo i innowacje, może przynieść organizacjom bezpośrednie korzyści – powiedział James Harvey, regionalny dyrektor ds. technicznych, EMEA, Rimini Street. – Wybierając Rimini Street, Flexitech zachowuje niezawodne podstawy kluczowego ERP, a jednocześnie może przeznaczyć krytyczne zasoby na realizację inicjatyw wspierających jej działalność; tego właśnie potrzebują nowocześni wiodący producenci, by zachować konkurencyjność na szybko zmieniającym się globalnym rynku.

Dowiedz się więcej na temat zachowania stabilnej pracy systemu SAP w firmie Flexitech, która zyskała więcej możliwości koncentracji na innowacjach dzięki Rimini Street.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest sprawdzonym, zaufanym globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla firm, usług zarządzanych oraz innowacyjnych rozwiązań opartych na AI typu agent w dziedzinie ERP, a także wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma podpisała tysiące umów w sprawie świadczenia usług IT z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały metodologię Rimini Smart Path™, aby uzyskać lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

