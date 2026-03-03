Visa e Bridge ampliano la collaborazione e prevedono di portare in oltre 100 Paesi le carte di pagamento associate allo stablecoin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), un leader globale nei pagamenti digitali, e Bridge, piattaforma infrastrutturale di stablecoin leader nel settore e una società Stripe, oggi hanno annunciato un'espansione della propria offerta globale di prodotti per l'emissione di carte, presentata per la prima volta nel 2025. Bridge consente alle aziende e agli sviluppatori di fintech di offrire carte Visa basate su stablecoin. Oggi, grazie alla collaborazione di Bridge con Lead Bank, queste transazioni con carta possono essere effettuate onchain con Visa.

Fin dal lancio delle carte associate allo stablecoin, gli sviluppatori che utilizzano Bridge hanno rapidamente iniziato a offrire queste carte in tutto il mondo, permettendo così ai consumatori di fare acquisti giornalieri da saldi in stablecoin in uno degli oltre 175 milioni di punti vendita che accettano carte Visa.

