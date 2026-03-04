Andersen Consulting amplía su plataforma con Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su plataforma en Oriente Medio por medio de un acuerdo de colaboración con Reach Consulting, una firma de asesoramiento y transformación digital con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Reach Consulting apoya a las organizaciones que desean crecer, en la gestión de riesgos y en la gestión de cambios complejos mediante un conjunto integral de servicios que incluye transformación digital, estrategia, auditoría interna y asesoramiento en fusiones y adquisiciones. Con presencia en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Catar y Jordania, la firma presta servicios a clientes de los sectores público y privado mediante prestación personalizada, experiencia multidisciplinaria y un gran conocimiento a nivel local. Reach Consulting combina escalabilidad y agilidad para impulsar el rendimiento operativo y la innovación en la fuerza laboral.

“La transformación funciona mejor cuando se combinan la visión local, la experiencia interdisciplinaria y la ejecución práctica”, comentó Suhail Shaker, director general de Reach Consulting. “Al colaborar con Andersen Consulting, combinamos nuestra presencia regional con la plataforma global de Andersen, lo que permite a los clientes afrontar cambios complejos, optimizar las operaciones y generar un crecimiento sostenible”.

“La pericia de Reach Consulting refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales de asesoramiento, digitales y operativas”, explicó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Sus servicios complementan las capacidades de nuestra organización, lo que nos permite apoyar a nuestros clientes de forma más eficaz en procesos de cambio complejos”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, para brindar consultoría, asesoramiento fiscal, legal, de valoración, movilidad global y experiencia en asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

