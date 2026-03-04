Flexitech elige a Rimini Street, Inc. para prolongar la vida útil de su SAP ECC, acelerar el cumplimiento normativo y potenciar la innovación

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), empresa especializada en soporte de software y Agentic AI para ERP y principal proveedor independiente de soporte para Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que Flexitech, fabricante francés de soluciones de mangueras para frenos y sistemas de refrigeración para la industria automotriz global, eligió Rimini Support™ for SAP para fortalecer su seguridad, agilizar el cumplimiento regulatorio y liberar presupuesto destinado a innovación.

Estabilidad, cumplimiento y reinversión estratégica

Flexitech opera sobre un entorno estable de SAP ECC 6 que respalda sus operaciones en Europa, Asia, América del Norte y América del Sur. Frente al aumento sostenido de los costos de mantenimiento de SAP y la falta de claridad respecto del retorno de inversión de una migración forzada a S/4HANA, la empresa buscó una alternativa que garantizara continuidad operativa y, al mismo tiempo, le permitiera avanzar en iniciativas clave para el negocio.

Al optar por Rimini Support™ for SAP, la empresa extendió la vida útil de su plataforma SAP ECC 6, probada y confiable, y redirigió los ahorros hacia prioridades de alto impacto. Entre ellas se encuentran inversiones aceleradas en ciberseguridad, preparación para el cumplimiento de Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), modernización de los sistemas de ejecución de manufactura y programas específicos de investigación y desarrollo orientados a tecnologías de próxima generación en mangueras de freno y refrigeración.

“Trabajamos directamente con SAP durante muchos años, pero los servicios de mantenimiento eran costosos y el valor agregado resultaba limitado en comparación”, afirmó Thierry Le Gouanvic, director de Sistemas de Flexitech. “El paso estratégico a Rimini Street liberó un presupuesto significativo y nos dio acceso a un soporte más ágil y de mayor calidad. Además, pudimos prolongar la vida útil de nuestra estable plataforma SAP ECC 6 por al menos 15 años adicionales, sin la presión de encarar una migración disruptiva a S/4HANA”.

Por qué fabricantes como Flexitech eligen Rimini Street

Rimini Support™ for SAP ofrece una alternativa clara frente al soporte tradicional del proveedor original y aporta valor de negocio medible, lo que permite a las organizaciones:

Extender la vida útil de sus sistemas SAP existentes por más de 15 años sin migraciones obligadas

sin migraciones obligadas Liberar entre el 50 % y el 90 % del presupuesto total de soporte para destinarlo a innovación e iniciativas estratégicas

para destinarlo a innovación e iniciativas estratégicas Cumplir con requisitos regulatorios globales mediante los servicios Legislature-to-Live™ de actualización fiscal, legal y normativa de Rimini Street

mediante los servicios Legislature-to-Live™ de actualización fiscal, legal y normativa de Rimini Street Fortalecer su postura de seguridad con asesoramiento experto y respuesta rápida

con asesoramiento experto y respuesta rápida Ganar flexibilidad estratégica , en lugar de depender de actualizaciones impuestas por el proveedor

, en lugar de depender de actualizaciones impuestas por el proveedor Proteger la continuidad del negocio con soporte experto de Nivel 4, que incluye ingenieros dedicados en el idioma local, respaldados por SLA garantizados y tiempos de resolución comprometidos

“Los fondos que ahorramos y la estabilidad lograda al migrar a Rimini Street nos permitieron reinvertir recursos, tiempo y talento en iniciativas que nos posicionan a la vanguardia de la innovación”, agregó Le Gouanvic. “Si decidimos adquirir competidores, abrir nuevas plantas en Asia o diversificarnos hacia nuevos tipos de mangueras para automóviles, Rimini Street nos brinda la flexibilidad necesaria para acompañar y optimizar nuestro entorno SAP en línea con nuestra estrategia”.

Un socio tecnológico integral que acompaña el crecimiento

“Antes contábamos con opciones limitadas de socios externos que pudieran acompañarnos a medida que nuestro negocio crecía”, señaló Le Gouanvic. “Las amplias capacidades de Rimini Street y la experiencia de su equipo nos dan la tranquilidad de que, cualquiera sea nuestro próximo paso, nuestros sistemas SAP estarán respaldados y optimizados para acompañar nuestra estrategia”.

“El caso de Flexitech demuestra cómo las organizaciones pueden generar valor inmediato al alejarse de modelos de soporte costosos y centrados en el proveedor, y adoptar una estrategia que priorice la estabilidad, la seguridad y la innovación”, afirmó James Harvey, director regional de Tecnología para EMEA de Rimini Street. “Al elegir Rimini Street, Flexitech preserva una base de ERP confiable y crítica para el negocio, al tiempo que redirige recursos clave hacia iniciativas que impulsan el crecimiento, exactamente lo que los líderes industriales necesitan para mantenerse competitivos en un mercado global en constante evolución”.

Conozca cómo Flexitech optimiza su entorno SAP y acelera la innovación junto a Rimini Street en el sitio web de la empresa.

