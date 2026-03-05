Phasecraft sluit zich aan bij Quantum Benchmarking Initiative van DARPA

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Phasecraft, 's werelds toonaangevende bedrijf op het gebied van kwantumalgoritmen, heeft vandaag aangekondigd dat het is begonnen met de werkzaamheden voor het nieuwe contract van het Applied Research Laboratory for Intelligence and Security (ARLIS) van de Universiteit van Maryland. Dit contract ondersteunt het lopende Quantum Benchmarking Initiative (QBI) van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Het doel van QBI is om te beoordelen of het mogelijk is om kwantumcomputing op nutsschaal te realiseren tot 2033. Phasecraft neemt deel aan het contract als technisch expert en zal zijn eigen software en kwantumalgoritmen gebruiken om geoptimaliseerde schattingen te ontwikkelen van de benodigde hulpbronnen voor kwantumtoepassingen. Deze schattingen zullen de verificatie- en validatie-inspanningen van de Amerikaanse overheid (USG) ondersteunen.

