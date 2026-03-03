Northern Trust uitverkoren om aan CK Capital Partners oplossingen voor activaservices te leveren

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust (Nasdaq: NTRS) maakte vandaag bekend dat het bedrijf geselecteerd werd om oplossingen voor activaservices te leveren aan CK Capital Partners, een fondsenbeheerder gevestigd in Nederland.

De diensten die door Northern Trust zullen worden verstrekt, omvatten fondsenbeheer, wereldwijde bewaardiensten, financiële rapportering en transferagentschapservices voor de CK Capital Value Fund Cooperatief U.A. van de beheerder, gelanceerd in het vierde kwartaal van 2025.

CK Capital Partners is een toonaangevende investeringsmaatschappij gevestigd in Amsterdam die zich toelegt op commercieel vastgoed in particuliere markten, gespecialiseerd in strategieën die kantoorgebouwen opwaarderen. Het bedrijf koopt en herpositioneert slecht presterende kantoorgebouwen op toplocaties met strategische infrastructuur in de grote stedelijke centra in Nederland, die in toekomstgerichte, energie-efficiënte activa getransformeerd worden. CK Capital Partners integreert milieuduurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid in haar investeringsaanpak om investeerders sterke waarde en een positieve maatschappelijke impact aan te bieden.

Linda Koster, CEO van CK Capital Partners, verklaart: “Factoren van doorslaggevend belang in onze selectie waren de geavanceerde technologie van Northern Trust en de bekwaamheid om het beheer van particuliere markten te automatiseren en te digitaliseren. Deze toekenning ondersteunt de continue groei van onze activiteiten door operationele efficiëntie te verbeteren, rapportering aan investeerders te standaardiseren en kwaliteitsvolle inzichten en transparantie in onze hele vastgoedportefeuille te verzekeren.”

Herman Prummel, Country Executive, Netherlands bij Northern Trust, gaf volgend commentaar: “De beslissing van CK Capital om deze uitgebreide set oplossingen aan Northern Trust uit te besteden, sluit perfect aan bij onze focus op het creëren van waarde aan de hand van samenwerkingsverbanden op lange termijn in Nederland. Dit engagement steunt de focus van onze klant op het leveren van uitzonderlijke resultaten voor hun investeerders in tandem met de continue groei van hun activiteiten.”

Over Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) is een toonaangevende leverancier van vermogensbeheer, activaservices, activabeheer en bankoplossingen voor bedrijven, instellingen en vermogende families en particulieren. Northern Trust werd in 1889 in Chicago opgericht. Het is over de hele wereld aanwezig met kantoren in 24 staten van de V.S. en Washington, D.C., en in 22 locaties in Canada, Europa, het Midden-Oosten en de regio Azië-Stille Oceaan. Op 31 december 2025 had Northern Trust activa in bewaring/beheer voor een bedrag van US$18,7 biljoen, en activa onder beheer voor US$1,8 biljoen. In de loop van meer dan 135 jaar heeft Northern Trust een reputatie opgebouwd als leider binnen de branche, dankzij uitzonderlijke dienstverlening, financiële expertise, integratie en innovatie. Bezoek ons op northerntrust.com. Volg ons op Instagram @northerntrustcompany of Northern Trust op LinkedIn.

Northern Trust Corporation, hoofdkantoor: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., opgericht met beperkte aansprakelijkeid in de Verenigde Staten. Globale juridische en regelgevende informatie vindt u op https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

Over CK Capital Partners

CK Capital Partners is een toonaangevende investeringsmaatschappij gevestigd in Amsterdam die zich toelegt op commercieel vastgoed in particuliere markten, gespecialiseerd in strategieën die kantoorgebouwen opwaarderen. In 2025 behaalde CK Capital Partners een 4-sterrenrating van GRESB. De maatschappij staat 7e gerangschikt onder de Europese value-add kontoorbeheerders en is formeel als enige value-add kantoorfonds in Nederland erkend.

CK Capital Partners werd in 2013 opgericht en heeft sindsdien 22 transacties voltooid voor een totaal bedrag van €750 miljoen, waarbij verouderde kantoorgebouwen opnieuw gepositioneerd werden als kwaliteitsvolle, duurzame werkplaatsen afgestemd op de veranderende behoeften van werknemers en ingericht conform de Paris Proof-energienormen. CK maakt deel uit van Cohen & Company Inc., een bedrijf in de V.S. dat financiële diensten aanbiedt, met hoofdkantoor in New York.

