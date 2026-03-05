Radian Arc, VNPT et Blacknut lancent une infrastructure GPU au Viêt Nam pour soutenir le cloud gaming et les services d'IA

BARCELONE, Espagne et PERTH, Australie et PARIS et HANOÏ, Viêt Nam--(BUSINESS WIRE)--Radian Arc, qui fait partie d’inferX, la plateforme d’infrastructure cloud IA et GPU de Submer, est entré en partenariat avec VNPT et COMIT pour lancer le cloud gaming alimenté par la plateforme GPU Edge de Radian Arc et le service mondial de cloud gaming de Blacknut.

Ce déploiement étend le partenariat mondial de Radian Arc et Blacknut en matière de cloud gaming sur le marché vietnamien avec VNPT et jette les bases de futurs services natifs de l’IA et infrastructures souverains avec COMIT. Le déploiement représente un point de preuve commercial du modèle de GPU embarqué de Radian Arc, combinant aujourd’hui des services aux consommateurs monétisables avec une infrastructure d’IA évolutive capable de prendre en charge des charges de travail d’IA souveraine.

« Avec la portée commerciale de VNPT et le catalogue de jeux premium de Blacknut, nous apportons la prochaine génération de divertissement interactif et d’informatique directement aux utilisateurs 5G du Viêt Nam », déclare David Cook, CEO de Radian Arc. « Le cloud gaming est souvent la première application grand public de l’infrastructure GPU périphérique, et il jette les bases d’une IA plus large et de services aux entreprises fondés sur la même plateforme souveraine. »

« Chez Blacknut, nous sommes toujours ravis de travailler main dans la main avec les opérateurs de télécommunications pour faire connaître le cloud gaming à de nouveaux publics. S’étendre au Viêt Nam avec VNPT est une étape importante pour nous et un réel plaisir de collaborer avec un partenaire aussi solide et tourné vers l’avenir », déclare Olivier Avaro, CEO de Blacknut. « Ce lancement reflète notre ambition commune de rendre les jeux de haute qualité accessibles à tous, sur tous les appareils et sans barrières. »

Grâce à ce lancement, les utilisateurs de VNPT peuvent instantanément diffuser et jouer à plus de 1 000 jeux PC et console premium à partir du catalogue de Blacknut, directement sur des appareils mobiles, des téléviseurs intelligents et des PC sans avoir besoin de matériel coûteux ou de téléchargements. Le service est associé aux plans de données des consommateurs de VNPT, offrant aux clients un accès fluide au cloud gaming dans le cadre de leurs forfaits de connectivité existants.

Le partenariat jette également les bases des points de présence d’IA de Radian Arc au Viêt Nam dans le cadre de son modèle d’infrastructure d’IA souveraine. Ces déploiements GPU localisés sont conçus pour fournir une capacité d'inférence IA sécurisée dans le pays pour les gouvernements, les entreprises et les développeurs, garantissant la conformité avec les exigences nationales de résidence des données tout en offrant des performances à faible latence.

« Cette collaboration représente une étape importante pour VNPT dans l’expansion de l’écosystème des médias numériques du Viêt Nam », déclare M. Nguyen Duc Hung, directeur, VNPT. « En combinant la plateforme de médias numériques de VNPT avec la périphérie alimentée par GPU de Radian Arc et le vaste catalogue de jeux de Blacknut, nous donnons aux consommateurs vietnamiens des expériences de cloud gaming de pointe tout en ouvrant la voie à l’innovation future en matière d’IA et de divertissement numérique. »

M. Le Hong Son, président du conseil et CEO de COMIT : « Alors que nous évoluons vers une entreprise numérique de nouvelle génération, COMIT est fier d'être le partenaire d'intégration apportant au Viêt Nam des services de cloud gaming alimentés par la plateforme d'infrastructure GPU la plus avancée au monde. Ce partenariat illustre notre nouvelle vision : offrir des expériences de divertissement de nouvelle génération aux utilisateurs d’aujourd’hui, tout en établissant une base technologique solide pour l’infrastructure souveraine d’IA et les futurs services cloud ».

Ce lancement s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion de Radian Arc en Asie du Sud-Est, à la suite de déploiements périphériques de GPU en Inde, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et en Indonésie. En faisant partie d'inferX et de Submer, Radian Arc construit une plateforme d’IA unifiée de type cœur vers périphérie dans toute la région, combinant calcul GPU opérateur-périphérie, services de cloud IA et infrastructure conçue pour la souveraineté, la performance et l’écoefficience.

- FIN –

À propos de Radian Arc, inferX et Submer Technologies

Radian Arc fournit une plateforme de calcul périphérique de GPU embarqués côté opérateur déjà déployée auprès de plus de 70 clients de télécommunications et de périphériques dans le monde entier, permettant une inférence IA souveraine à faible latence directement au sein des réseaux de télécommunications. Radian Arc est un pilier central d’inferX, la plateforme de cloud IA et d’IA en tant que service de Submer, qui permet aux charges de travail d’IA d’être déployées, exploitées et monétisées dans les environnements d’entreprise, hyperscale et télécoms. S’appuyant sur plus d’une décennie de leadership en matière de refroidissement liquide, Submer conçoit, construit et gère une infrastructure de centres de données prête pour l’IA, en assumant l’entière responsabilité.

Ensemble, Radian Arc, inferX et Submer offrent une plateforme d'IA unifiée de type cœur vers périphérie, combinant le calcul GPU opérateurs-périphérie, les services cloud IA et une infrastructure modulaire à haute densité. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter radianarc.io et inferX.com.

À propos de Blacknut

Blacknut est le principal service exclusif de cloud gaming au monde dédié au grand public, distribué à la fois directement aux consommateurs et au B2B par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès à internet, des fabricants d'appareils, des services OTT et des sociétés de médias. Blacknut offre le plus grand catalogue de jeux premium avec plus de 1 000 titres via plus de 150 partenariats de licence soigneusement sélectionnés pour toute la famille, tous inclus dans un abonnement mensuel. Le service est disponible dans plus de 65 pays à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, la région MENA et l'Amérique du Nord sur une large gamme d'appareils, y compris les mobiles, les décodeurs et les téléviseurs intelligents. En savoir plus sur www.blacknut.com.

À propos de VNPT

Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) est le principal fournisseur de services numériques au Viêt Nam, à l’avant-garde de la transformation numérique du pays. Avec un écosystème robuste et homogène couvrant les plateformes de télévision numérique haut débit Mobile (5G), Fiber-to-the-home et MyTV, VNPT dessert des millions de clients individuels et résidentiels à travers le pays. En lançant le cloud gaming pour les trois segments principaux, VNPT continue de redéfinir le divertissement à domicile, offrant des expériences numériques de classe mondiale et des solutions technologiques innovantes à chaque famille vietnamienne.

À propos de COMIT

Depuis sa création, COMIT est devenu l'un des principaux fournisseurs régionaux de services et de solutions de communication, y compris tests et mesures, planification et optimisation RAN et systèmes de support BSS/OSS. Avec des employés dévoués et créatifs, inspirés par une équipe de direction expérimentée et des filiales au Viêt Nam, au Myanmar et aux Philippines, COMIT sert des clients en Asie du Sud-Est et en Afrique, en s'étendant aux solutions d'usine intelligente et de sécurité basées sur l'IA.

COMIT évolue vers une entreprise numérique de nouvelle génération et un partenaire d'intégration de premier plan pour les technologies de pointe en Asie du Sud-Est. Spécialisé dans le déploiement et l’intégration d’une infrastructure GPU de classe mondiale, COMIT soutient le cloud gaming et les charges de travail d'IA souveraine grâce à des partenariats stratégiques, fournissant une résidence des données, des performances à faible latence et des innovations prêtes pour l’avenir pour l’économie numérique du Viêt Nam.

