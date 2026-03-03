The Progeria Research Foundation en Forge Biologics kondigen een productiepartnerschap aan om gentherapie voor kinderen met progeria te bevorderen
- Dit partnerschap markeert een kritieke stap vooruit naar de klinische ontwikkeling van een AAV-gentherapie die gebruik maakt van een 'base editing'-benadering ontworpen om de genetische oorzaak van het syndroom van Hutchinson-Gilford dat progeria wordt genoemd aan te pakken
- Forge Biologics zal instaan voor procesontwikkeling- en productie-expertise om de vorderingen te ondersteunen in gentherapie geleid door de wereldwijd hoog aangeschreven onderzoekers Leslie Gordon, David Liu en Francis Collins
PEABODY, Mass. & COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--The Progeria Research Foundation (“PRF”), een non-profit onderzoeksorganisatie die zich toelegt op het ontwikkelen van behandelingen en een remedie voor het syndroom van Hutchinson-Gilford (doorgaans aangeduid als “progeria”), en Forge Biologics, (“Forge”), een vooraanstaande fabrikant van gentherapieën en lid van de groep Ajinomoto Bio-Pharma Services, kondigden vandaag een productieovereenkomst aan om de ontwikkeling en productie te ondersteunen van SamPro-2, PRF’s experimentele gentherapie voor kinderen en jongvolwassenen getroffen door progeria, een zeer zeldzame en dodelijke genetische aandoening die snelle, vroegtijdige veroudering veroorzaakt.
