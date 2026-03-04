Flexitech entscheidet sich für Rimini Street, um die Lebensdauer seines SAP ECC zu verlängern, die Compliance zu beschleunigen und Innovationen zu finanzieren

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), das Software-Support- und Agentic AI ERP-Unternehmen™ und führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass Flexitech, ein französischer Hersteller von Brems- und Kühlschlauchlösungen für die globale Automobilindustrie, sich für Rimini Support™ for SAP entschieden hat, um die Sicherheit zu erhöhen, die Compliance-Bereitschaft zu beschleunigen und Budget für Innovationen freizusetzen.

Rimini Support™ ermöglicht Stabilität, Compliance und strategische Reinvestitionen

Flexitech stützt sich auf eine stabile SAP ECC 6-Umgebung, um seine weltweiten Aktivitäten in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika zu unterstützen. Da die SAP-Wartungsgebühren weiter stiegen und der ROI für eine erzwungene Migration zu S/4HANA unklar blieb, suchte Flexitech nach einer Alternative, die die Systemstabilität gewährleisten und gleichzeitig Fortschritte bei geschäftskritischen Initiativen ermöglichen würde.

Durch die Entscheidung für Rimini Support für SAP verlängerte Flexitech die Lebensdauer seiner bewährten SAP ECC 6-Plattform und konnte gleichzeitig die eingesparten Mittel in vorrangige Bereiche mit hoher Wirkung umleiten. Dazu gehören beschleunigte Investitionen in Cybersicherheit, die Vorbereitung auf die Einhaltung der Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX)-Standards, die Modernisierung von Fertigungssteuerungssystemen sowie gezielte Forschungs- und Entwicklungsprogramme zur Unterstützung von Brems- und Kühlschlauchtechnologien der nächsten Generation.

„Wir haben viele Jahre lang direkt mit SAP zusammengearbeitet, aber die Wartungsleistungen waren kostspielig, und der Mehrwert war im Vergleich dazu eher fragwürdig“, erklärte Thierry Le Gouanvic, CIO bei Flexitech. „Der strategische Wechsel zu Rimini Street hat erhebliche Budgetmittel freigesetzt und uns gleichzeitig einen schnelleren und besseren Support ermöglicht. Wir konnten die Lebensdauer unserer sehr stabilen SAP ECC 6-Plattform um mindestens 15 weitere Jahre verlängern, ohne den Druck zu verspüren, einen disruptiven Wechsel zu S/4HANA vornehmen zu müssen.“

Warum Hersteller wie Flexitech sich für Rimini Street for SAP entscheiden

Rimini Support for SAP bietet eine klare Alternative zum kostspieligen Hersteller-Support und liefert gleichzeitig messbaren geschäftlichen Mehrwert. Damit Unternehmen:

die Lebensdauer bestehender SAP-Systeme um mehr als 15 Jahre verlängern können , ohne zu einer Migration gezwungen zu sein

, ohne zu einer Migration gezwungen zu sein 50 bis 90 % ihres gesamten Support-Budgets für Innovationen und strategische Initiativen freisetzen können

für Innovationen und strategische Initiativen freisetzen können die globalen Compliance-Anforderungen durch die branchenführenden Legislature-to-Live™-Services von Rimini Street für Steuer-, Rechts- und Regulierungsaktualisierungen erfüllen können

durch die branchenführenden Legislature-to-Live™-Services von Rimini Street für Steuer-, Rechts- und Regulierungsaktualisierungen erfüllen können die Sicherheit durch fachkundige Beratung und schnelle Reaktionszeiten verbessern können

durch fachkundige Beratung und schnelle Reaktionszeiten verbessern können geschäftsorientierte Flexibilität anstelle von herstellervorgeschriebenen Upgrades erreichen können

anstelle von herstellervorgeschriebenen Upgrades erreichen können die Betriebszeit ihres Unternehmens mit kompetentem Level-4-Support schützen können, einschließlich engagierter, muttersprachlicher Techniker, die durch garantierte SLAs und Lösungszeiten unterstützt werden

„Die eingesparten Mittel und die durch den Wechsel zu Rimini Street erzielte Systemstabilität haben es uns ermöglicht, unsere Mitarbeiter, Zeit und Geld in Initiativen zu investieren, die uns an die Spitze der Innovation bringen“, erklärte Le Gouanvic. „Sollten wir uns entscheiden, Wettbewerber zu erwerben, neue Produktionsstätten in Asien zu errichten oder unser Sortiment um neue Arten von Schläuchen für Fahrzeuge zu erweitern, bietet uns Rimini Street die Flexibilität, unser SAP-System entsprechend unserer strategischen Ausrichtung zu unterstützen und zu optimieren.“

Ein umfassender IT-Partner, der mit Ihrem Unternehmen mitwächst

„Früher hatten wir nur begrenzte Möglichkeiten, externe Partner zu finden, die uns bei der Expansion unseres Unternehmens unterstützen konnten“, erklärte Le Gouanvic. „Die umfassenden Kompetenzen und das erfahrene Team von Rimini Street geben uns die Gewissheit, dass unsere SAP-Systeme unabhängig von unseren nächsten Schritten unterstützt und optimiert werden, um unserer Strategie gerecht zu werden.“

„Die Geschichte von Flexitech zeigt, wie Unternehmen sofortigen Mehrwert erzielen können, indem sie sich von kostspieligen, herstellergesteuerten Supportmodellen lösen und zu einer Strategie übergehen, die Stabilität, Sicherheit und Innovation in den Vordergrund stellt“, erklärte James Harvey, Regional CTO, EMEA, Rimini Street. „Durch die Entscheidung für Rimini Street bewahrt Flexitech eine zuverlässige, geschäftskritische ERP-Grundlage und kann gleichzeitig wichtige Ressourcen für geschäftsfördernde Initiativen einsetzen – genau das, was moderne Führungskräfte in der Fertigungsindustrie benötigen, um in einem sich schnell entwickelnden globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Erfahren Sie mehr darüber, wie Flexitech SAP auf Kurs hält und gleichzeitig mit Rimini Street den Weg für Innovationen ebnet.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path™-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

