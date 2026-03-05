Phasecraft rejoint l’initiative Quantum Benchmarking de la DARPA

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Phasecraft, la première société d’algorithmes quantiques au monde, annonce aujourd’hui avoir commencé à travailler sur le nouveau contrat du laboratoire de recherche appliquée pour le renseignement et la sécurité (ARLIS) de l’Université du Maryland pour soutenir l’initiative Quantum Benchmarking (QBI) en cours de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). L’objectif de la QBI est d’évaluer s’il est possible d’atteindre l’informatique quantique à l’échelle des services publics d’ici à 2033. Phasecraft rejoint le contrat en tant qu'expert technique et tirera parti de ses logiciels propriétaires et de ses algorithmes quantiques pour développer des estimations optimisées des besoins en ressources pour les applications quantiques afin d'éclairer les efforts de vérification et de validation du gouvernement américain (USG).

Évaluer les progrès vers l'utilité quantique

Alors que le matériel quantique de pointe sélectionné pour la QBI se rapproche de l'utilité commerciale, des algorithmes quantiques ultra-efficaces tels que ceux développés par Phasecraft sont nécessaires pour libérer tout le potentiel de tout matériel quantique. Les algorithmes d’agnostic matériel de l’entreprise, qui, dans certains cas, sont des millions de fois plus efficaces que les meilleurs travaux précédents, permettent à l’entreprise de fournir une valeur unique à l'ARLIS, à la DARPA et à l’USG.

Plus précisément, les travaux de Phasecraft se concentreront sur deux domaines d’application : 1) les matériaux et la modélisation moléculaire ; et 2) problèmes d'optimisation difficiles. Dans les deux cas, les algorithmes de Phasecraft ont repoussé les limites de ce que l’on pensait possible et ont radicalement raccourci la chronologie pour en tirer un avantage quantique – le point auquel les ordinateurs quantiques surpasseront les méthodes classiques. Cela permet à la société de produire des estimations beaucoup plus précises du moment où quantum fournira une véritable utilité aux utilisateurs dans tous les domaines d'application.

« L’équipe de la DARPA comprend depuis longtemps l’importance stratégique de l’informatique quantique et nous sommes ravis de pouvoir collaborer à ce travail essentiel, aux côtés de l'ARLIS », déclare Ashley Montanaro, cofondateur et CEO de Phasecraft. « Compte tenu de l’accent mis sur le matériel dans ce domaine, il est gratifiant de voir un partenaire gouvernemental comme la DARPA apprécier l’importance des algorithmes quantiques dans la course à l’informatique quantique à vocation industrielle. Nos algorithmes quantiques produisent aujourd’hui des résultats significatifs et nous sommes ravis de rejoindre l’impressionnante équipe QBI. »

Consolider la dynamique

Partenaire de recherche privilégié de toutes les grandes sociétés de matériel telles que Google Quantum AI, IBM, Quantinuum et QuEra, Phasecraft donne la priorité à l'utilité quantique à court terme. En octobre, Phasecraft a dévoilé Mondrian, sa première plateforme logicielle quantique conçue pour accélérer les algorithmes d'optimisation classiques et les appliquer à des problèmes d'optimisation dure et de satisfaction des contraintes dans plusieurs industries. Mondrian démontre comment l'informatique classique et l'informatique quantique peuvent travailler ensemble pour résoudre certains des problèmes d'optimisation les plus complexes auxquels sont confrontées des industries telles que l'énergie, la finance et la logistique.

Ce contrat fait suite à la récente annonce de levée de fonds de série B de 34 millions de dollars de la société. Le nouveau financement porte le total levé à plus de 50 millions de dollars, y compris le financement sous forme de subventions et de contrats, et permettra à l’entreprise de doubler ses avancées en matière de R&D et d’étendre ses efforts industriels, en construisant des solutions concrètes pour les utilisateurs finaux.

À propos de Phasecraft

Phasecraft est la société d'algorithmes quantiques basée au Royaume-Uni et aux États-Unis dont la mission est d'accélérer l'application pratique de l'informatique quantique en repensant les algorithmes quantiques pour les ordinateurs quantiques imparfaits d'aujourd'hui. Phasecraft a été créé en 2019 par Toby Cubitt, Ashley Montanaro et John Morton, experts en sciences quantiques qui ont passé des décennies à diriger des équipes de recherche de haut niveau à l'UCL et à l'Université de Bristol. Phasecraft travaille en partenariat avec les principales sociétés de matériel quantique, y compris Google, IBM, Quantinuum et QuEra, des leaders universitaires et de l'industrie, pour développer des algorithmes à haute efficacité pour faire passer l'informatique quantique des démonstrations expérimentales aux applications utiles. En savoir plus : www.phasecraft.io

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.