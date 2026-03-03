Visa和Bridge擴大合作，計畫將穩定幣連動卡推廣至100多個國家

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位支付領軍企業Visa (NYSE:V)和Stripe旗下公司、首屈一指的穩定幣基礎設施平台Bridge今日宣布，擴充雙方於2025年首次推出的全球發卡產品。Bridge協助企業和金融科技開發者推出由穩定幣支援的Visa卡。如今，透過Bridge與Lead Bank的合作，此類卡片交易可與Visa進行鏈上結算。

自推出穩定幣連動卡以來，使用Bridge的開發者已迅速在全球推出此類Visa卡，讓消費者能夠在Visa涵蓋的超過1.75億家商家中的任意一家，使用穩定幣餘額進行日常消費。目前，Bridge支援的穩定幣連動卡已在18個國家上線，計畫於年底前擴展至歐洲、亞太、非洲和中東的100多個國家。Phantom和MetaMask等主流加密平台正透過此類卡片，讓數百萬使用者能夠輕鬆使用穩定幣進行日常消費。

Visa擴大穩定幣結算先導計畫

Visa的穩定幣結算先導計畫使Visa發卡機構和收單機構（包括發行支援Bridge功能之卡片的機構）能夠透過支援的區塊鏈網路使用穩定幣與Visa進行結算。今年稍早，Lead Bank已宣布參與Visa的穩定幣結算先導計畫。Bridge同時為Lead Bank背後的穩定幣基礎設施提供技術支援。

該先導計畫旨在評估：

穩定幣結算如何為發卡機構和計畫管理者提供更多結算選擇

鏈上對賬和資金更快流轉帶來的營運效率提升

Bridge等穩定幣基礎設施平台在簡化機構區塊鏈互動方面的作用

Visa加密業務負責人Cuy Sheffield表示：「Visa致力於在企業所在的領域為其提供服務，而越來越多的業務正在鏈上展開。擴大與Bridge的合作，讓我們多了一種將穩定幣的速度、透明度和可程式化能力直接融入結算流程的方式。這一里程碑為我們的合作夥伴在價值轉移方式上提供了更多選擇，並鞏固了Visa連結穩定幣和全球支付生態系統的可信網路的地位。」

評估對Bridge發行資產的支援

Visa還在評估未來資金流動中對Bridge發行資產的潛在支援。評估將重點關注這些資產如何對Visa的全球網路形成補充，並為合作夥伴提供全新的結算路徑。

Bridge執行長兼共同創辦人Zach Abrams表示：「我們正透過多年的努力，協助企業擁有自主的金融體系。擴大與Visa的合作，將使推出自有客製化穩定幣的企業能夠在其卡片計畫中順暢使用這些穩定幣。」

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、賣家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連接世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信包容性經濟可以讓每個人在任何地方得到提升和發展，並將金融可及性視為未來資金流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com 。

關於Bridge（Stripe子公司）

Bridge是首屈一指的穩定幣基礎設施平台，專注於全球資金流轉。企業可透過Bridge輕鬆接收、儲存、兌換、發行和使用穩定幣，從而服務新市場，以更快的速度和更低的成本進行跨境資金移轉。Bridge於2025年2月被Stripe收購。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。