Quectel e MediaTek presentano il progetto di riferimento CPE intelligente di nuova generazione 5G-A e Wi-Fi 8 al MWC 2026

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, oggi annuncia il lancio di un nuovo progetto di riferimento CPE intelligente basato sulla piattaforma MediaTek T930, integrando le tecnologie 5G-Advanced e Wi-Fi 8.

La soluzione unisce la connettività 5G-A ad alte prestazioni, l'affidabilità intelligente e le capacità all'avanguardia della piattaforma MediaTek T930 con le competenze le profonde competenze di Quectel nel mercato globale del Fixed Wireless Access (FWA). Andando oltre la semplice attenzione all'alta velocità, il nuovo progetto offre una soluzione totalmente integrata, all-in-one, con prestazioni eccezionali, sensibilità ultra elevata e gestione intelligente della rete.

