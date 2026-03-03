-

Quectel e MediaTek presentano il progetto di riferimento CPE intelligente di nuova generazione 5G-A e Wi-Fi 8 al MWC 2026

original Quectel and MediaTek unveil next generation 5G-A and Wi-Fi 8 intelligent CPE reference design at MWC 2026

Quectel and MediaTek unveil next generation 5G-A and Wi-Fi 8 intelligent CPE reference design at MWC 2026

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, oggi annuncia il lancio di un nuovo progetto di riferimento CPE intelligente basato sulla piattaforma MediaTek T930, integrando le tecnologie 5G-Advanced e Wi-Fi 8.

La soluzione unisce la connettività 5G-A ad alte prestazioni, l'affidabilità intelligente e le capacità all'avanguardia della piattaforma MediaTek T930 con le competenze le profonde competenze di Quectel nel mercato globale del Fixed Wireless Access (FWA). Andando oltre la semplice attenzione all'alta velocità, il nuovo progetto offre una soluzione totalmente integrata, all-in-one, con prestazioni eccezionali, sensibilità ultra elevata e gestione intelligente della rete.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media: media@quectel.com

Industry:

Quectel Wireless Solutions

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalian (Summary)

Contacts

Contatto per i media: media@quectel.com

More News From Quectel Wireless Solutions

Riassunto: Quectel amplia il proprio portafoglio di antenne small cell con il lancio di cinque nuovi prodotti

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha presentato cinque nuove antenne small cell per aggiungere ulteriore funzionalità e offrire flessibilità e scelta maggiori per i clienti che progettano e implementano distribuzioni small cell. Le nuove antenne offriranno un'ulteriore gamma di fattori di forma, opzioni di montaggio e caratteristiche di prestazioni alla serie di antenne di Quectel. "Che si sia alla ricerca di un'anten...

Riassunto: Quectel presenta FGH200M, il modulo Wi-Fi HaLow per installazioni IoT di grandi dimensioni

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha annunciato oggi il lancio di FGH200M, modulo Wi-Fi HaLow a lungo raggio e basso consumo energetico. Basato sul chipset Morse Micro MM8108 e operante nella banda di frequenza sub-1GHz esente da licenza, il modulo offre una migliore penetrazione e una copertura più ampia, a un range di circa 1 km, garantendo nel contempo un basso consumo energetico e la connettività di dispositivi su...

Riassunto: Quectel amplia il suo portafoglio 5G di fascia media con le nuove varianti RedCap 3GPP Release 17

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha annunciato oggi l'espansione del suo portafoglio 5G RedCap con il lancio di RM255C-GL per i mercati globali e di RG255C-NA per il mercato dell'America del Nord, rafforzando ulteriormente la sua offerta 5G di fascia media per le distribuzioni globali. Con l'ulteriore espansione del 5G nei domini industriale e dell'IoT, si sta rivelando sempre più fondamentale la necessità di disp...
Back to Newsroom