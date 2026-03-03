Visa und Bridge erweitern ihre Zusammenarbeit und planen die Einführung von Stablecoin-gebundenen Karten in über 100 Ländern

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen, und Bridge, eine führende Stablecoin-Infrastrukturplattform und ein Unternehmen von Stripe, gaben heute die Erweiterung ihres globalen Kartenausgabeprodukts bekannt, das sie erstmals im Jahr 2025 vorgestellt hatten. Bridge ermöglicht es Unternehmen und Fintech-Entwicklern, Visa-Karten anzubieten, die durch Stablecoins gedeckt sind. Durch die Partnerschaft von Bridge mit Lead Bank können diese Kartentransaktionen nun mit Visa on-chain abgewickelt werden.

Seit der Einführung von Stablecoin-gebundenen Karten haben Entwickler, die Bridge nutzen, schnell damit begonnen, diese Visa-Karten weltweit anzubieten, sodass Verbraucher ihre täglichen Einkäufe mit ihrem Stablecoin-Guthaben bei jedem der über 175 Millionen Visa-Händler tätigen können. Bridge-fähige Stablecoin-gebundene Karten sind derzeit in 18 Ländern verfügbar, wobei bis Ende des Jahres eine Ausweitung auf über 100 Länder in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und im Nahen Osten geplant ist. Beliebte Krypto-Plattformen wie Phantom und MetaMask nutzen Karten, um Millionen von Kunden die einfache Verwendung von Stablecoins für alltägliche Einkäufe zu ermöglichen.

Visa erweitert Pilotprojekt zur Stablecoin-Abrechnung

Das Pilotprojekt von Visa zur Stablecoin-Abrechnung ermöglicht es Visa-Ausstellern und -Acquirern, einschließlich derjenigen, die Bridge-fähige Karten ausgeben, Abrechnungen mit Visa über unterstützte Blockchain-Netzwerke mit Stablecoins durchzuführen. Anfang dieses Jahres wurde Lead Bank als Teilnehmer am Pilotprojekt von Visa zur Stablecoin-Abrechnung bekannt gegeben. Bridge ermöglicht auch die Stablecoin-Infrastruktur hinter Lead Bank.

Das Pilotprojekt zielt darauf ab, Folgendes zu evaluieren:

Wie die Stablecoin-Abrechnung die Abrechnungsoptionen für Emittenten und Programmmanager verbessern kann

Gewinne an betrieblicher Effizienz durch On-Chain-Abstimmung und schnelleren Geldtransfer

Die Rolle von Stablecoin-Infrastrukturplattformen – wie Bridge – bei der Vereinfachung von Blockchain-Interaktionen für Institutionen

„Visa ist bestrebt, Unternehmen dort zu begegnen, wo sie tätig sind, und das ist zunehmend On-Chain“, sagte Cuy Sheffield, Head of Crypto bei Visa. „Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Bridge bietet uns eine weitere Möglichkeit, die Geschwindigkeit, Transparenz und Programmierbarkeit von Stablecoins direkt in den Abwicklungsprozess einzubringen. Dieser Meilenstein gibt unseren Partnern mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Wertübertragung und stärkt die Rolle von Visa als vertrauenswürdiges Netzwerk, das Stablecoins und das globale Zahlungsökosystem miteinander verbindet.“

Bewertung der Unterstützung für von Bridge ausgegebene Vermögenswerte

Visa evaluiert außerdem die potenzielle Unterstützung für von Bridge ausgegebene Vermögenswerte in zukünftigen Zahlungsströmen. Die Bewertung wird sich darauf konzentrieren, wie diese Vermögenswerte das globale Netzwerk von Visa ergänzen und einen neuen Abwicklungsweg für Partner einführen können.

„Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre eigenen Finanzsysteme zu besitzen“, sagte Zach Abrams, CEO und Mitbegründer von Bridge. „Diese Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Visa wird es Unternehmen, die ihre eigenen benutzerdefinierten Stablecoins einführen, ermöglichen, diese nahtlos innerhalb ihrer Kartenprogramme zu verwenden.“

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

Über Bridge, ein Unternehmen von Stripe

Bridge ist die führende Stablecoin-Infrastrukturplattform für den weltweiten Geldtransfer. Unternehmen nutzen Bridge, um Stablecoins einfach zu empfangen, zu speichern, umzuwandeln, auszugeben und auszugeben. So können sie neue Märkte erschließen und Geld schneller und kostengünstiger über Grenzen hinweg transferieren. Bridge wurde im Februar 2025 von Stripe übernommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.