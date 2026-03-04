Polares Medical lève 50 millions de dollars en série C pour faire avancer l’expansion américaine de MRace à la suite de résultats cliniques solides

LAUSANNE, Suisse & PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Polares Medical SA (« Polares »), une société spécialisée dans le cœur structurel en phase clinique qui développe le système MRace de remplacement de la valve mitrale pour la régurgitation de la valve mitrale (RM), a annoncé aujourd’hui la clôture d’un financement de série C de 50 millions de dollars. Le financement sursouscrit a été réalisé avec de fortes participations de DC Global Ventures, Lumination Partners, des investisseurs actuels et un nouvel investisseur stratégique.

Polares se focalise sur la population importante et croissante de patients souffrant de régurgitation de la valve mitrale, une maladie valvulaire cardiaque, en particulier ceux atteints de RM secondaire, une pathologie couramment traitée par réparation transcathéter de bord à bord (TEER).

Bien que la TEER ait transformé le paysage thérapeutique, la complexité anatomique peut en limiter l’applicabilité chez certains patients. Le système MRace de remplacement de la valve mitrale est conçu pour élargir les options de traitement par voie transcathéter à un large éventail d’anatomies mitrales, simplifier la procédure et préserver les possibilités thérapeutiques futures.

Ce financement s’inscrit dans la dynamique d’accélération clinique de MRace, désormais implanté chez plus de 70 patients. Cette expérience clinique élargie a validé le concept de remplacement du feuillet postérieur et généré des résultats probants. Les fonds levés serviront à faire progresser les études cliniques aux États-Unis, en Europe et en Australie.

« Nous pensons que la procédure de remplacement de la valve mitrale ouvre un nouveau chapitre dans le cadre du traitement mitral transcathéter », a déclaré Jacques R. Essinger, Ph.D., président-directeur général de Polares Medical. « Avec plus de 70 patients d’expérience clinique et des données encourageantes à un an démontrant une inoccuité et une efficacité durables, nous avons établi des bases solides pour MRace. Ce financement nous positionne pour faire évoluer le paradigme thérapeutique des régurgitations de la valve mitrale complexes. »

« Polares s’attaque à l’un des marchés les plus vastes et les plus stratégiques des cardiopathies structurelles avec une approche unique », a déclaré Min Cui, associé gérant de DC Global Capital. « Le système MRace a la capacité de traiter un large éventail de patients et d’élargir l’accès aux interventions sur la valve mitrale à l’échelle mondiale. »

À propos de Polares Medical

Polares Medical SA est une entreprise de cœur structurel en phase clinique développant le système MRace de remplacement de la valve mitrale, une nouvelle thérapie par cathéter conçue pour traiter les patients souffrant de régurgitation de la valve mitrale. La société a son siège à Lausanne, en Suisse, et est active à Palo Alto, en Californie.

