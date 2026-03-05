Phasecraft beteiligt sich an DARPAs Quantum Benchmarking Initiative

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Phasecraft, das weltweit führende Unternehmen für Quantenalgorithmen, gab heute bekannt, die Arbeit im Rahmen des neuen Vertrags des „Applied Research Laboratory for Intelligence and Security (ARLIS)“ der University of Maryland aufgenommen zu haben. Der Vertrag dient der Unterstützung von DARPAs laufender Quantum Benchmarking Initiative (QBI). Die QBI soll prüfen, ob bis 2033 Quantencomputing in industriell nutzbarem Maßstab erreicht werden kann. Phasecraft beteiligt sich an dem Vertrag als technischer Experte und wird seine firmeneigene Software sowie seine Quantenalgorithmen einsetzen, um optimierte Schätzungen des Ressourcenbedarfs für Quantenanwendungen zu entwickeln und damit die Verifizierungs- sowie Validierungsmaßnahmen der US-Regierung zu unterstützen.

Bewertung des Fortschritts auf dem Weg zum Nutzen von Quantencomputing

Während sich die für QBI ausgewählte hochmoderne Quantenhardware schrittweise einer kommerziellen Nutzbarkeit nähert, sind hocheffiziente Quantenalgorithmen wie jene von Phasecraft erforderlich, um das volle Potenzial jeder Quantenhardware auszuschöpfen. Die hardwareunabhängigen Algorithmen des Unternehmens, die in einigen Fällen millionenfach effizienter sind als die besten bisherigen Ansätze, ermöglichen Phasecraft, ARLIS, DARPA sowie der US-Regierung, einen einzigartigen Mehrwert zu bieten.

Konkret konzentriert sich die Arbeit von Phasecraft auf zwei Anwendungsbereiche: 1) Material- und Molekülmodellierung sowie 2) schwierige Optimierungsprobleme. In beiden Fällen haben die Algorithmen von Phasecraft die Grenzen dessen verschoben, was bislang als möglich galt, und den Weg zum Quantenvorteil – dem Punkt, an dem Quantencomputer klassische Verfahren übertreffen – deutlich verkürzt. Dies versetzt das Unternehmen in die Lage, wesentlich präzisere Schätzungen darüber zu liefern, wann Quantencomputing Anwendern in verschiedenen Einsatzbereichen tatsächlich einen praktischen Nutzen bietet.

„Das Team bei DARPA hat die strategische Bedeutung des Quantencomputings seit Langem erkannt und wir sind begeistert über die Möglichkeit, gemeinsam mit ARLIS an dieser wichtigen Aufgabe mitzuwirken“, sagte Ashley Montanaro, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Phasecraft. „Bei aller Betonung, die in diesem Bereich auf Hardware gelegt wird, ist es erfreulich, mit DARPA einen staatlichen Partner zu haben, der die Bedeutung von Quantenalgorithmen im Wettlauf um industriell nutzbares Quantencomputing würdigt. Unsere Quantenalgorithmen liefern schon heute aussagekräftige Ergebnisse, und wir freuen uns, Teil des beeindruckenden QBI-Teams zu sein.“

Aufbauend auf der bisherigen Dynamik

Als bevorzugter Forschungspartner führender Hardwareunternehmen wie Google Quantum AI, IBM, Quantinuum sowie QuEra legt Phasecraft den Schwerpunkt darauf, Quantencomputing kurzfristig nutzbar zu machen. Im Oktober stellte Phasecraft Mondrian vor, eine neuartige quantenunterstützte Softwareplattform, die klassische Optimierungsalgorithmen beschleunigt und auf schwierige Optimierungs- sowie Constraint-Satisfaction-Probleme in verschiedenen Branchen anwendet. Mondrian zeigt, wie klassisches Rechnen und Quantencomputing zusammenwirken können, um einige der komplexesten Optimierungsprobleme in Branchen wie Energie, Finanzen sowie Logistik zu lösen.

Dieser Vertrag folgt auf die kürzlich bekannt gegebene Series-B-Finanzierungsrunde des Unternehmens in Höhe von 34 Millionen US-Dollar. Durch die neue Finanzierung steigt das insgesamt eingeworbene Kapital – einschließlich Förder- und Vertragsmitteln – auf mehr als 50 Millionen US-Dollar, sodass das Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungsdurchbrüche weiter vorantreiben sowie seine industriellen Aktivitäten ausbauen kann, um praxisnahe Lösungen für Endanwender zu entwickeln.

Informationen zu Phasecraft

Phasecraft ist ein Unternehmen für Quantenalgorithmen mit Sitz im Vereinigten Königreich sowie in den Vereinigten Staaten. Die Mission des Unternehmens lautet, die praktische Anwendung von Quantencomputing zu beschleunigen, indem Quantenalgorithmen für die noch unvollkommenen Quantencomputer von heute neu entwickelt werden. Phasecraft wurde 2019 von Toby Cubitt, Ashley Montanaro sowie John Morton gegründet, drei Quantenwissenschaftlern, die über Jahrzehnte hinweg führende Forschungsteams am UCL und an der University of Bristol geleitet haben. Phasecraft arbeitet mit führenden Unternehmen für Quantenhardware zusammen, darunter Google, IBM, Quantinuum sowie QuEra, ebenso mit akademischen Einrichtungen und Branchenführern, um hocheffiziente Algorithmen zu entwickeln, die Quantencomputing von experimentellen Demonstrationen hin zu nutzbaren Anwendungen führen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.phasecraft.io

