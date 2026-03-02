Venture Global anuncia un acuerdo de adquisición de GNL con Trafigura

ARLINGTON, Virginia.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y Trafigura anunciaron hoy la suscripción de un nuevo acuerdo vinculante para la adquisición de aproximadamente 0,5 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado (GNL) estadounidense a Venture Global durante cinco años a partir de 2026. Este acuerdo a medio plazo les ofrece mayor flexibilidad a los clientes del mercado global del GNL y le otorga una mayor diversificación a la cartera de GNL de Venture Global.

"Trafigura es un referente mundial en el comercio de GNL, y nos complace formalizar con ellos este acuerdo de suministro a medio plazo para ofrecer al mercado GNL estadounidense flexible y confiable", señaló Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. "La demanda energética mundial es más sólida que nunca, y este representa un paso relevante en la implementación de nuestra estrategia de incorporar más contratos a medio plazo, lo que ampliará la diversificación temporal de nuestra cartera de GNL. Venture Global confía en contribuir a que el mundo continúe adecuadamente abastecido a corto, medio y largo plazo".

Al respecto, Igor Marin, director global de Gas, Energía y Renovables de Trafigura, subrayó: "Este acuerdo con Venture Global, uno de los principales productores y exportadores estadounidenses de GNL, fortalece y amplía aún más nuestra cartera internacional, consolidando nuestra capacidad para vincular el suministro estadounidense con clientes en los principales mercados globales. El abastecimiento de GNL estadounidense es cada vez más esencial para la seguridad energética mundial y esperamos seguir profundizando esta colaboración con Venture Global".

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y ahora es uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la compañía abarca activos en toda la cadena de suministro de GNL, incluyendo la producción, el transporte, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Los tres primeros proyectos de la compañía, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se ubican en Luisiana, a orillas del Golfo de América. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Acerca de Trafigura:

Trafigura es un grupo prominente en el sector de materias primas, propiedad de sus empleados y fundado hace más de 30 años. En el núcleo del suministro global, Trafigura enlaza recursos fundamentales para impulsar y desarrollar el mundo. Desplegamos infraestructura, conocimiento del mercado y nuestra red logística internacional para transportar petróleo y derivados, metales y minerales, gas y energía desde los lugares de producción hasta donde se requieren, estableciendo relaciones sólidas que hacen que las cadenas de suministro sean más eficientes, seguras y sostenibles. Invertimos en proyectos y tecnologías de energías renovables para facilitar la transición hacia una economía baja en carbono, entre otros, de la mano de MorGen Energy y la empresa conjunta Nala Renewables.

Asimismo, el Grupo Trafigura integra activos industriales y operaciones comerciales, entre los que se encuentran el productor de metales Nyrstar, la compañía de almacenamiento y distribución de combustible Puma Energy, la empresa conjunta Impala Terminals y Greenergy, proveedor y distribuidor de combustibles para el transporte y biocombustibles. El Grupo cuenta con aproximadamente 14.500 empleados, de los cuales más de 1400 son accionistas, y desarrolla actividades en más de 150 países.

Visite: www.trafigura.com

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa tiene declaraciones prospectivas. Nuestra intención es que dichas declaraciones estén amparadas por las disposiciones de protección legal para las declaraciones prospectivas según los términos del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, con sus enmiendas (la "Ley de Valores"), y en el Artículo 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, con sus enmiendas (la "Ley de Bolsa"). Todas las declaraciones del presente, salvo aquellas relativas a hechos históricos, constituyen "declaraciones prospectivas". En algunos casos, pueden identificarse por el uso de términos como "puede", "podría", "hará", "debería", "espera", "planea", "proyecta", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "predecir", "potencial", "perseguir", "objetivo", "continuar", la forma negativa de dichos términos u otra terminología similar.

Dichas declaraciones prospectivas se encuentran sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos relacionados con nosotros y pueden incluir afirmaciones sobre nuestro desempeño futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento previstas y las tendencias esperadas que inciden en nuestro negocio. Estas declaraciones son únicamente estimaciones fundadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales respecto de acontecimientos futuros. Existen factores significativos que podrían provocar que nuestros resultados, nivel de actividad, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Entre estos factores se encuentran nuestra necesidad de capital adicional considerable para desarrollar y completar futuros proyectos y activos vinculados, así como la posible incapacidad de obtener dicha financiación en condiciones aceptables o, incluso, de obtenerla; la eventual dificultad para calcular con precisión los costos de nuestros proyectos y el riesgo de que la construcción y operación de gasoductos y sus conexiones experimenten sobrecostos y demoras relacionadas con la obtención de autorizaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, escasez de mano de obra cualificada, riesgos operativos y otros riesgos; la incertidumbre respecto de la evolución del comercio mundial, los acuerdos comerciales internacionales y la posición de Estados Unidos en el comercio internacional, en particular, los efectos de los aranceles; nuestra dependencia de contratistas EPC y otros terceros para la finalización exitosa de nuestros proyectos, incluida la posible incapacidad de dichos contratistas para cumplir sus obligaciones contractuales; diversos factores económicos y políticos, como la oposición de grupos ambientalistas u otros grupos de interés público, o la falta de respaldo de gobiernos locales y comunidades necesario para nuestros proyectos, lo que podría afectar negativamente la situación de los permisos, el cronograma o el desarrollo, construcción y operación general de los proyectos; así como los riesgos asociados con otros factores analizados en el apartado "Punto 1A. Factores de riesgo" de nuestro informe anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, "SEC"), así como en cualquier otro informe posterior presentado ante este organismo. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se refieren únicamente a la fecha de su publicación y se basan en supuestos que consideramos razonables en este momento. No asumimos obligación alguna de actualizarlas en función de determinados hechos o circunstancias posteriores, salvo en la medida en que así lo exigiera la legislación aplicable.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.