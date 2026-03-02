-

Venture Global kondigt LNG-koopovereenkomst met Trafigura aan

Nieuwe 5-jarige overeenkomst biedt flexibiliteit en diversificatie voor LNG-portfolio

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Trafigura de ondertekening aangekondigd van een nieuwe, bindende overeenkomst voor de aankoop van circa 0,5 miljoen ton per jaar (MTPA) vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS van Venture Global voor een periode van vijf jaar, ingaande in 2026. Deze overeenkomst op middellange termijn biedt klanten op de wereldwijde LNG-markt meer flexibiliteit en zorgt voor een grotere diversificatie van de LNG-portfolio van Venture Global.

"Trafigura is een wereldleider in de handel in LNG en we zijn verheugd deze LNG-leveringsovereenkomst op middellange termijn met hen te sluiten om de markt te voorzien van flexibele en betrouwbare Amerikaanse LNG," aldus Mike Sabel, CEO van Venture Global.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

