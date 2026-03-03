Le groupe Saham met en place un instrument dérivé à rendement total afin de renforcer son exposition au capital de TP (Ex Teleperformance)

Casablanca, Maroc--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Saham annonce qu’il a conclu en date du 2 mars 2026, auprès d’un établissement financier, un contrat financier dérivé à l’achat sur rendement total (Equity swap) portant sur un montant ne dépassant pas 355 millions d’euros et concernant les actions ordinaires de Teleperformance SE (code ISIN : FR0000051807). Le terme de ce contrat est fixé au 2 septembre 2026 ou à la date à laquelle le montant maximum est atteint, sauf conditions de marché particulières.

Le Groupe Saham n’envisage pas de prendre le contrôle de TP.

À propos de Saham :

Saham est un groupe d’investissement international qui investit dans des entreprises opérant dans les services financiers, l’expérience client, l’immobilier, l’éducation et l’agriculture, avec une approche fondée sur une vision de long terme, la création de valeur durable et une gouvernance exigeante. Saham a notamment été actionnaire de référence de Majorel, acteur international des services d’expérience client, qu’il a accompagné dans son développement avant son rapprochement avec Teleperformance en 2023.

