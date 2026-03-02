NUBURU e Maddox Defense creano una joint venture transatlantica per la produzione nel settore della difesa

DENVER--(BUSINESS WIRE)--NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), società con piattaforma Defense & Security (difesa e sicurezza) a duplice uso incentrata su effetti non cinetici, tecnologie di energia diretta e sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha annunciato di aver stipulato, attraverso la sua azienda interamente controllata Nuburu Defense LLC (“Nuburu Defense”), un Accordo contrattuale di joint venture vincolante (l'“Accordo”) con Maddox Defense Incorporated (“Maddox Defense”) per sviluppare e commercializzare un sistema produttivo additivo modulare, containerizzato e mobile per la produzione di componenti per droni, elementi strutturali mission-critical, pod e relativi sistemi di difesa (il “Programma” o il “Prodotto”).

Il Programma, che fa seguito all'Accordo quadro strategico firmato nel Q4 2025, stabilisce un quadro industriale transatlantico che integra lo sviluppo basato negli Stati Uniti con percorsi di commercializzazione europei supportati da Tekne S.p.A. (“Tekne”), rafforzando la più ampia architettura della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Promuovere la produzione distribuita nell'ambito della difesa

Il Prodotto in fase di sviluppo è progettato come un'unità di produzione additiva interamente containerizzata, e trasportabile, in grado di effettuare:

Produzione su richiesta di componenti per droni e sistemi senza pilota.

Produzione di elementi strutturali e mission-critical per la difesa.

Impiego rapido in ambienti operativi.

Dipendenza ridotta da catene di approvvigionamento centralizzate.

Resilienza scalabile della produzione distribuita.

Mentre le moderne strategie di difesa danno sempre più spesso priorità a velocità, adattabilità e indipendenza logistica, la capacità di produzione mobile sta emergendo come un elemento strategico abilitante negli ecosistemi di approvvigionamento statunitensi, europei e dei Paesi allineati alla NATO.

Quadro commerciale strutturato e supervisione strategica

L'Accordo comprende una joint venture vincolante per lo sviluppo di Fase I e prevede che, una volta certificato il completamento della Fase I, le parti incorporeranno un'entità dedicata per la commercializzazione, strutturata con proprietà di maggioranza e supervisione strategica di Nuburu Defense.

Il Programma include una struttura definita di recupero del capitale e di allocazione degli utili, progettata per dare priorità a un'implementazione disciplinata delle risorse durante le prime fasi di commercializzazione, rafforzando una strategia di crescita misurata e strutturata.

Il Prodotto consentirà al contraente principale di operare con flessibilità nei canali di fornitura statunitensi, europei/NATO, con Maddox Defense che supporta il coinvolgimento statunitense e NUBURU e Tekne posizionati per sostenere percorsi di esecuzione UE e allineati alla NATO dove appropriato.

Contesto strategico del mercato

Gli sforzi globali di modernizzazione della difesa continuano ad accelerare tra le dinamiche geopolitiche in costante evoluzione. L'impiego di droni militari, l'integrazione di sistemi senza pilota e le iniziative di produzione distribuita rappresentano segmenti in espansione entro un mercato globale della difesa da svariati miliardi di dollari.

Le piattaforme di produzione distribuita sono sempre più viste come un livello infrastrutturale complementare che supporta il rapido dispiegamento dei sistemi, della loro manutenzione e della continuità operativa in complessi ambienti di sicurezza.

Attraverso questa iniziativa congiunta, NUBURU e Maddox Defense stanno posizionando la piattaforma per partecipare a questa evoluzione strutturale di architettura produttiva della difesa.

Commento della direzione

Alessandro Zamboni, Presidente Esecutivo e Co-CEO di NUBURU, ha dichiarato:

“Questa joint venture rappresenta un'espansione voluta della piattaforma Defense & Security di NUBURU in una capacità industriale dispiegabile. Mentre si evolvono le dinamiche della sicurezza globale, la resilienza della produzione distribuita e i sistemi senza pilota stanno diventando sempre più componenti essenziali delle moderne architetture della difesa. Collaborando con Maddox Defense e allineandosi con le capacità europee di Tekne, stiamo stabilendo un quadro strutturato e transatlantico per supportare iniziative di modernizzazione della difesa a lungo termine”.

Dario Barisoni, Co-direttore esecutivo di NUBURU e CEO di Nuburu Defense, ha aggiunto:

“Questa iniziativa riflette un approccio strutturato per creare una capacità industriale dispiegabile all'interno della nostra piattaforma della Difesa. La Fase I si concentra sullo sviluppo disciplinato, la convalida e la certificazione tecnica del sistema mobile additivo. Il nostro obiettivo è creare un'architettura produttiva scalabile in grado di supportare programmi di sistemi senza pilota pur mantenendo una rigorosa conformità ai quadri normativi e di controllo delle esportazioni negli Stati Uniti e nei mercati alleati”.

Jason Maddox, Direttore esecutivo di Maddox Defense, ha dichiarato:

“Il futuro della produzione nell'ambito della difesa richiede capacità produttive adattabili e scalabili in grado di supportare sistemi senza pilota e dispiegamenti di componenti mission-critical in numerosi ambienti operativi. La nostra collaborazione con NUBURU unisce competenze industriali e integrazione strategica di piattaforme, creando una base duratura per applicazioni produttive in ambito di difesa di nuova generazione”.

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net.

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

- www.orbitopenplatform.com

- TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS

Informazioni su Maddox Defense Incorporated

Maddox Defense Incorporated (“Maddox Defense”) è un'azienda statunitense specializzata nel settore della difesa, incentrata sulle capacità produttive avanzate a supporto di sistemi senza pilota, componenti mission-critical e iniziative di modernizzazione della difesa. L'azienda opera nel mercato della difesa degli Stati Uniti e in quelli alleati attraverso soluzioni di produzione basate sull'ingegneria, progettate per migliorare la prontezza operativa e la resilienza industriale.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche e Sezione 21E del Securities Exchange Act of 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non sono affermazioni di fatti storici contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni previsionali, identificate da termini come “può”, “dovrebbe,” “prevede”, “intende”, “farà”, “stima”, “anticipa”, “ritiene”, “pianifica”, “tenta”, “mira”, “proietta”, “potrebbe”, “sarebbe”, “continua”, “ritiene” o rispettive forme negative o eventuali varianti. Queste affermazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) capacità di soddisfare gli standard di quotazione applicabili in borsa; (2) impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (3) mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (4) incapacità di accedere a capitali sufficienti; (5) incapacità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (6) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (7) fattori economici, commerciali o competitivi sfavorevoli; (8) volatilità dei mercati finanziari dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (9) altri rischi descritti in dettaglio nei documenti SEC della Società, tra cui i più recenti Form 10-K o Form 10-Q. Questi documenti trattano ulteriori rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli delle dichiarazioni previsionali. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali affermazioni, se non nei casi previsti dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.