Subwayᴹᴰ Canada lance sa nouvelle sauce assaisonnée inspirée des Ruffles® partout au pays pour ajouter une touche de saveur typiquement canadienne aux sandwichs

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Subwayᴹᴰ Canada met à l’honneur l’une des saveurs les plus emblématiques du Canada avec son audacieuse innovation culinaire : la sauce assaisonnée inspirée des Ruffles.

Partout au pays, Subway propose dès maintenant une sauce unique en son genre, dont le goût évoque la croustille assaisonnée la plus populaire au Canada. Un filet de sauce suffit pour conférer à chaque bouchée les notes sucrées, acidulées, fumées et salées des croustilles Ruffles assaisonnées.

Concoctée au Canada avec des ingrédients de qualité, cette innovation résolument canadienne offrira aux clients un moyen pratique de rehausser leur sandwich préféré d’une touche nostalgique et locale.

« La sauce assaisonnée réunit toutes les saveurs (sucrées, acidulées, fumées et salées) que les Canadiens aiment tant des croustilles Ruffles assaisonnées dans une garniture audacieuse et irrésistible qui se mariera à n’importe quel sandwich, souligne le chef John Botelho, directeur culinaire chez Subway Canada. Nous avons déjà vu des gens garnir leur sandwich de croustilles pour le rendre encore plus croquant et succulent; c’est pourquoi nous avons créé cette sauce qui rehausse chaque bouchée de cette même explosion de saveurs. »

« Les croustilles assaisonnées sont parmi les plus emblématiques du Canada, et nous sommes extrêmement fiers de voir cette saveur prendre vie en dehors du rayon des croustilles, affirme Kelly Bateman, directrice du marketing chez PepsiCo Canada. Ce partenariat avec Subway permet à nos deux marques de présenter ce goût dans un nouveau format novateur, ludique et typiquement canadien. »

Célébrez la Journée nationale des croustilles avec Subway et Ruffles

La Journée nationale des croustilles, qui aura lieu le 14 mars, approche à grands pas… et Subway donne aux Canadiens une raison de plus de célébrer! Pendant deux jours seulement, les 14 et 15 mars, les clients obtiendront gratuitement un sac de croustilles à l’achat de n’importe quel sandwich commandé en ligne ou sur l’application Subway. Il suffit de saisir le code promotionnel FREECHIPS au moment du paiement pour profiter de l’offre*.

À propos des restaurants Subwayᴹᴰ

Avec près de 3 000 emplacements à l’échelle nationale, Subway Canada se consacre à servir des sandwichs fraîchement préparés à un prix avantageux à des millions de clients. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par un réseau de franchisés passionnés qui ont à cœur d’offrir une expérience client de grande qualité et pratique, tout en contribuant positivement à leurs communautés.

Subwayᴹᴰ est une marque déposée à l’échelle mondiale de Subway IP LLC ou de l’une de ses sociétés affiliées. © Subway, 2026.

* Offre valide dans les restaurants participants au Canada. Aucune substitution. Taxes applicables en sus. Limite d’une utilisation par commande. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Expire le 15 mars 2026.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d’un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de près de 94 milliards de dollars en 2025 grâce à sa gamme d’aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de PepsiCo offre une vaste gamme de délectables boissons et aliments et compte de nombreuses marques emblématiques générant chacune plus d’un milliard de dollars de ventes au détail estimatives annuellement.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial en matière de boissons et d’aliments prêts à consommer, et de réussir par la mise en œuvre de PepsiCo Positive (pep+), notre approche gagnante. Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au cœur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l’adoption de changements positifs pour la planète et pour les gens. Pour de plus amples renseignements, visitez www.pepsico.ca et suivez nos comptes X (Twitter), Instagram, Facebook et LinkedIn, @PepsiCo.