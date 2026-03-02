-

Venture Global annuncia un accordo di acquisto di GNL con Trafigura

Il nuovo accordo quinquennale offre flessibilità e diversificazione al portafoglio di GNL

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e Trafigura hanno annunciato la firma di un nuovo accordo vincolante per l'acquisto di circa 0,5 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense da Venture Global per cinque anni a partire dal 2026. Questo accordo di medio termine offre maggiore flessibilità ai clienti nel mercato globale del GNL e offre più ampia diversificazione per il portafoglio di GNL di Venture Global.

“Trafigura è un leader globale nel commercio di GNL, e siamo lieti di stipulare con loro questo accordo a medio termine per assicurare la fornitura al mercato di GNL statunitense flessibile e affidabile”, ha dichiarato Mike Sabel, CEO di Venture Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

