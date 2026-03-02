Venture Global annonce la signature d’un accord d’achat de GNL avec Trafigura

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) et Trafigura ont annoncé la signature d’un nouvel accord contraignant pour l’achat d’environ 0,5 million de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) américain auprès de Venture Global pendant cinq ans à compter de 2026. Cet accord à moyen terme offre une plus grande flexibilité aux clients du marché mondial du GNL et permet une plus grande diversification du portefeuille GNL de Venture Global.

« Trafigura est un leader mondial dans le négoce de GNL, et nous sommes ravis de conclure cet accord d’approvisionnement en GNL à moyen terme avec eux afin de fournir au marché un GNL américain flexible et fiable », déclare Mike Sabel, directeur général de Venture Global. « La demande mondiale en énergie est plus forte que jamais, et il s’agit d’une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie visant à conclure davantage d’accords à moyen terme, ce qui permettra de diversifier la durée de notre portefeuille de GNL. Venture Global se réjouit de contribuer à garantir un approvisionnement suffisant à court, moyen et long terme dans le monde entier. »

Igor Marin, directeur mondial du gaz, de l’électricité et des énergies renouvelables chez Trafigura, déclare : « Cet accord avec Venture Global, l’un des principaux producteurs et exportateurs américains de GNL, renforce et diversifie encore notre portefeuille mondial, consolidant ainsi notre capacité à relier l’approvisionnement américain aux clients des principaux marchés internationaux. L’approvisionnement américain en GNL est de plus en plus essentiel à la sécurité énergétique mondiale, et nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration avec Venture Global. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à bas prix, avec une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dans sa première installation en 2022 et est aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de GNL aux États-Unis. Cette entreprise intégrée verticalement comprend des actifs sur toute la chaîne d’approvisionnement en GNL, notamment la production, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Les trois premiers projets de l’entreprise, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane, le long du golfe d’Amérique. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de Trafigura

Trafigura est un groupe leader dans le domaine des matières premières, détenu par ses employés et fondé il y a plus de 30 ans. Au cœur de l’approvisionnement mondial, Trafigura relie les ressources vitales pour alimenter et construire le monde. Nous déployons nos infrastructures, notre expertise du marché et notre réseau logistique mondial pour acheminer le pétrole et les produits pétroliers, les métaux et les minéraux, le gaz et l’électricité depuis leur lieu de production vers leur lieu de consommation, en établissant des relations solides qui rendent les chaînes d’approvisionnement plus efficaces, plus sûres et plus durables. Nous investissons dans des projets et des technologies liés aux énergies renouvelables afin de faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone, notamment par l’intermédiaire de MorGen Energy et de la coentreprise Nala Renewables.

Trafigura Group comprend également des actifs industriels et des activités opérationnelles, notamment le producteur de métaux Nyrstar, la société de stockage et de distribution de carburants Puma Energy, la coentreprise Impala Terminals et Greenergy, fournisseur et distributeur de carburants pour le transport et de biocarburants. Le groupe emploie environ 14 500 personnes, dont plus de 1 400 sont des actionnaires, et opère dans plus de 150 pays.

Rendez-vous sur : www.trafigura.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous entendons que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux déclarations prospectives contenues dans l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations, autres que celles relatives à des faits historiques, incluses dans le présent document constituent des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention de », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « cibler », « continuer », la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable.

Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclarations sur nos performances futures, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipées et les tendances anticipées impactant nos activités. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. D’importants facteurs pourraient entraîner un écart significatif entre nos résultats, notre niveau d’activité, nos performances ou nos accomplissements réels et les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et achever nos futurs projets et les actifs connexes, et notre incapacité potentielle à obtenir ce financement à des conditions acceptables, voire pas du tout ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements de gazoducs pour nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des autorisations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d’œuvre, à l’indisponibilité de travailleurs qualifiés, aux risques opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude quant à l’avenir de la dynamique du commerce mondial, aux accords commerciaux internationaux et à la position des États-Unis sur le commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance envers nos EPC et autres entrepreneurs pour la réussite de nos projets, y compris l’incapacité potentielle de nos entrepreneurs à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’autres groupes d’intérêt public, ou le manque de soutien des collectivités locales et des communautés locales requis pour nos projets, qui pourraient avoir un impact négatif sur l’obtention des permis, le calendrier ou le développement, la construction et l’exploitation de nos projets ; et les risques liés à d’autres facteurs abordés à la section « Point 1A. — Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans tous les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué de presse et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables à cette date. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.