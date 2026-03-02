Airgain und Nextivity gehen strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung integrierter 4G-/5G-Lösungen der nächsten Generation ein

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), ein führender Anbieter von Lösungen für drahtlose Konnektivität, und Nextivity, Inc., ein Branchenführer im Bereich intelligenter Mobilfunkabdeckungslösungen, gaben heute bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaftsvereinbarung geschlossen haben, um gemeinsam integrierte Lösungen zu entwickeln, die die 4G- und 5G-Abdeckung in schwierigen Innen- und Außenbereichen verbessern sollen.

Die Vereinbarung schafft einen strukturierten Rahmen für Airgain und Nextivity, um gemeinsam integrierte Abdeckungslösungen zu definieren und zu entwickeln, die die Lighthouse™ 5G Intelligent Node-Plattform von Airgain und die GO-Familie intelligenter Repeater von Nextivity nutzen, die mit dem IntelliBoost®-Prozessor von Nextivity ausgestattet sind, um 4G- und 5G-Abdeckungslösungen über die Wände eines Gebäudes hinaus zu verbessern.

Große Marktchancen und beschleunigte Markteinführung

Die Nachfrage der Industrie nach intelligenten Lösungen zur Erweiterung der 4G- und 5G-Abdeckung nimmt weiter zu, da Betreiber, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Sicherheit die Netzverdichtung und den breiteren Einsatz von 5G vorantreiben. Insbesondere die Einführung von Mid-Band-5G treibt den Bedarf an skalierbareren und kosteneffizienteren Abdeckungsarchitekturen voran, da sich die Netze weiterentwickeln, um größere Gebiete und anspruchsvollere Anwendungen zu bedienen. Diese Zusammenarbeit unterstützt die steigenden Kundenanforderungen an eine nahtlose 4G- und 5G-Konnektivität in Unternehmen, Veranstaltungsorten, Campus und erweiterten Außenbereichen und ermöglicht eine effizientere Abdeckungserweiterung im Vergleich zu herkömmlichen makrobasierten Ansätzen.

Diese strategische Partnerschaft versetzt Airgain und Nextivity in die Lage, umfassende Lösungen für die standortweite Abdeckung in einem großen und schnell wachsenden Markt anzubieten, der eine wachsende Anzahl von Standorten mit gemischter Nutzung (Innen- und Außenbereich) umfasst. Durch die Abstimmung komplementärer Technologien stärken wir die gemeinsame Reichweite und Wirkung der Unternehmen über Betreiber- und Infrastrukturkanäle hinweg.

„Diese Partnerschaft ebnet den Weg für die Kombination der intelligenten Beamforming-Antennensysteme und der Lighthouse™ 5G Intelligent-Node-Plattform von Airgain mit den intelligenten Abdeckungstechnologien von Nextivity“, sagte Dr. Ali Sadri, Chief Technology Officer von Airgain. „Gemeinsam treiben wir die Entwicklung integrierter Systeme voran, um die 4G- und 5G-Abdeckung in komplexen Innen- und Außenbereichen zu erweitern.“

„Nextivity hat sich weltweit einen Namen für die Bereitstellung leistungsstarker, intelligenter Mobilfunkabdeckungssysteme in Zusammenarbeit mit Mobilfunknetzbetreibern gemacht“, sagte Dr. Michiel Lotter, Chief Executive Officer von Nextivity. „Diese strategische Partnerschaft mit Airgain versetzt beide Unternehmen in die Lage, eine wachsende Zahl von Kundenanforderungen hinsichtlich der Abdeckung in Außenbereichen zu erfüllen. Wir freuen uns über die vielfältigen Möglichkeiten, die diese Zusammenarbeit für beide Unternehmen eröffnet.“

Gemeinsames Branchenengagement auf dem MWC Barcelona

Airgain und Nextivity werden beide auf der MWC Barcelona vom 2. bis 6. März 2026 vertreten sein, wo die Unternehmen mit Betreiberkunden, Vertriebspartnern und Ökosystem-Kooperationspartnern zusammentreffen werden, um die strategische Partnerschaft zu besprechen und neue Anwendungen für 4G- und 5G-Abdeckungslösungen der nächsten Generation zu erkunden.

Treffen Sie Airgain: Stand 2J19MR

Treffen Sie Nextivity: Raum 7B26Ex

Beide Unternehmen werden während der gesamten Veranstaltung geplante Partnerbriefings und Roadmap-Diskussionen veranstalten.

Über Airgain, Inc.

Airgain Inc. (NASDAQ: AIRG) mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Wireless-Konnektivitätslösungen, die bahnbrechende Innovationen in der 5G-Technologie vorantreiben. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, leistungsstarke, kostengünstige und energieeffiziente Wireless-Lösungen anzubieten, die eine schnelle Markteinführung ermöglichen. Unsere Mission ist es, die Welt durch integrierte, innovative und optimierte Wireless-Lösungen zu verbinden. Unser vielfältiges Produktportfolio bedient drei Hauptmärkte: Unternehmen, Automobilindustrie und Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter www.airgain.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Über Nextivity

Nextivity® stellt die weltweit intelligentesten, leistungsstärksten und benutzerfreundlichsten Lösungen für öffentliche Sicherheit, Mobilfunk und private 5G-Abdeckung her. Unsere SHIELD-Produkte für die öffentliche Sicherheit und CEL-FI-Mobilfunk-Signalverstärker nutzen die proprietäre IntelliBoost®-Technologie und unterstützen IoT-Sensorik – sie verbinden unübertroffene Signalabdeckung mit der Fähigkeit, mit DAS mehr zu erreichen.

Airgain, AirgainConnect, Lighthouse und das Airgain-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Airgain, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.