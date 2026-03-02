Cameco signe un accord à long terme d’approvisionnement en uranium avec l’Inde

SASKATOON, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a conclu un accord à long terme pour fournir du concentré de minerai d’uranium (U 3 O 8 ) au Département de l’énergie atomique du gouvernement indien, pour une utilisation dans le parc de réacteurs nucléaires du pays. L’accord permettra à Cameco de fournir près de 22 millions de livres de concentré d’uranium à l’Inde sur une période de neuf ans, aux conditions de prix liées au marché, avec une valeur totale du contrat estimée à environ 2,6 milliards de dollars.

L’Inde dispose actuellement de 24 réacteurs en exploitation ainsi que de plans ambitieux pour déployer des dizaines d’autres afin d’atteindre 100 GW d’ici 2047. Les livraisons dans le cadre du contrat devraient commencer en 2027 et se dérouler jusqu’en 2035, conformément à la stratégie contractuelle à long terme de Cameco. Les volumes sous ce contrat ont été inclus dans le total des volumes de contrats à long terme et dans l’analyse attendue de la sensibilité au prix de l’uranium réalisée sur cinq ans, publiée dans le rapport de gestion annuel de 2025 en février 2026.

Le PDG de Cameco, Tim Gitzel, a assisté à un événement à Delhi aujourd’hui pour célébrer l’accord aux côtés du premier ministre indien Narendra Modi, du premier ministre canadien Mark Carney et du premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe, soulignant les solides relations diplomatiques et commerciales entre les pays.

« Cameco est fière d’être un partenaire stratégique de l’Inde pour répondre à ses besoins en combustible nucléaire civil et soutenir sa relation commerciale avec le Canada », a déclaré M. Gitzel. « L’Inde se lance dans une expansion nucléaire ambitieuse pour alimenter ses plans de développement et répondre aux besoins futurs en matière de sécurité énergétique de sa population. Cela n’est pas possible sans un approvisionnement stable en combustible d’uranium. Il est important de noter que cette demande souligne une tendance émergente des acheteurs souverains à verrouiller d’importants volumes provenant de multiples fournisseurs, et dans une fenêtre où la demande continue d’augmenter et les disponibilités continuent de devenir plus incertaines et limitées. En tant que producteur éprouvé et fiable, Cameco est reconnue mondialement comme un fournisseur de choix de combustible nucléaire, et nous sommes heureux d’être à nouveau un fournisseur de confiance pour l’Inde. »

Cameco a précédemment fourni de l’uranium à l’Inde dans le cadre d’un contrat de cinq ans qui a commencé en 2015.

Au moment de la publication du présent communiqué, la valeur estimée du nouveau contrat s’élève à environ 2,6 milliards de dollars, sur la base d’un prix de l’uranium de 86,95 $ US par livre, correspondant à la moyenne des prix au comptant de l’uranium publiés en fin de mois par UxC et TradeTech au 28 février 2026, ainsi que d’un taux de change au 27 février 2026 de 1 $ US pour 1,36 $ CA. De plus amples détails concernant le contrat récemment signé sont de nature commercialement sensible et demeurent confidentiels.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations relatives aux attentes futures, appelées « informations prospectives ». Ces informations prospectives reposent sur des perspectives actuelles susceptibles d’évoluer de manière substantielle, et les résultats et événements effectifs pourraient différer sensiblement de ceux actuellement anticipés. Parmi les exemples d’informations prospectives figurant dans ce communiqué, on a : le volume prévu de concentré de minerai d’uranium devant être fourni, la période de fourniture ainsi que la valeur totale estimée du contrat ; les dates prévues de début et de fin des livraisons ; les projets futurs de l’Inde visant le déploiement de réacteurs supplémentaires et l’expansion du nucléaire afin de répondre aux besoins énergétiques futurs ; ainsi que l’anticipation d’une croissance continue de la demande et d’un approvisionnement disponible de plus en plus incertain et contraint. Les principaux risques susceptibles d’entraîner des résultats différents comprennent notamment le risque que les obligations de livraison prévues par l’accord ne soient pas entièrement respectées, ou soient retardées pour des raisons imprévues ; le risque que les conditions de prix en vigueur au moment des livraisons ne permettent pas d’atteindre la valeur totale estimée du contrat ; le risque que les projets futurs de déploiement et d’expansion de l’Inde soient entravés ou retardés pour quelque raison que ce soit ; ainsi que le risque d’une absence de croissance continue de la demande. Dans la présentation de ces informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes, qui pourraient s’avérer inexactes, concernant notre capacité à satisfaire pleinement et en temps voulu nos obligations de livraison, l’évolution future des prix de l’uranium et la mise en œuvre des projets de l’Inde.

À propos de Cameco

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible à l'uranium nécessaire pour assurer un avenir énergétique sûr. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves de qualité supérieure et les opérations à faible coût au monde, ainsi que sur des investissements importants tout au long du cycle du combustible nucléaire, y compris des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur Cameco pour fournir des solutions mondiales de combustible nucléaire pour la production d'énergie nucléaire sûre, fiable et sans carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada.

Tels qu’utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « nos », « société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf mention contraire.

