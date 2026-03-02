NHOA Energy dévoile deux projets majeurs concernant des batteries MACSE

MILAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle industrielle, s'est vu attribuer deux nouveaux projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Italie par une plateforme indépendante de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables et de la transition énergétique, avec une capacité totale sous contrat MACSE d'environ 600 MWh et une puissance totale de 90 MW.

Ces deux projets, situés en Campanie et en Sardaigne, représentent les premiers systèmes de NHOA Energy attribués dans le cadre du MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico), le nouveau mécanisme italien dédié au stockage à longue durée, et constituent une étape importante dans la croissance de l'entreprise sur le marché national du stockage d'énergie.

Ces projets, financés par un groupe d'institutions financières italiennes et internationales de premier plan, réaffirment la place centrale de NHOA Energy en tant que fournisseur de technologies et entrepreneur clé en main sur le marché italien des BESS, grâce à sa vaste expérience locale et internationale, à l'étendue de ses ressources, à sa connaissance approfondie des normes et de la réglementation, et à sa conscience des nouveaux défis qui pèsent sur la résilience des infrastructures critiques.

« Après les BESS déployés dans le cadre des programmes Terna Storage Lab, UPI, Fast Reserve et Capacity Market, ces projets représentent une nouvelle avancée majeure pour NHOA Energy en Italie, combinant de nouveaux mécanismes de marché, une technologie propriétaire avancée et un partenariat industriel solide », a déclaré Fabrizio Ciaccia, vice-président EMEA de NHOA Energy. « Ils confirment notre capacité à fournir des systèmes de stockage complexes à l'échelle des services publics qui favorisent la flexibilité du réseau et la transition énergétique, malgré un contexte très difficile, tout en affirmant notre capacité à maintenir un niveau élevé de compétitivité dans des environnements à marges serrées. »

Les activités d'installation sur site pour les deux projets devraient commencer d'ici septembre 2026 et la mise en service devrait avoir lieu bien avant la date de démarrage de janvier 2028 requise dans le cadre du MACSE.

NHOA Energy

NHOA Energy fournit une technologie, une ingénierie et des services de stockage d'énergie de classe mondiale, permettant la mise en place de systèmes d'alimentation électriques sûrs et abordables basés sur des sources d'énergie renouvelables. Pionnière dans le domaine du stockage d'énergie à l'échelle industrielle et pour les applications industrielles, elle a bâti son leadership et son avantage concurrentiel sur l'innovation, le capital humain et la durabilité, ainsi que sur l'excellence organisationnelle et la solidité financière. NHOA Energy opère à l'échelle mondiale, avec quatre sièges régionaux à Milan, Taipei, Perth et Houston.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nhoa.energy

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.