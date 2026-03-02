Aptiv et Wind River présentent une solution réseau V2X pour le partage de capteurs tirant parti de la plateforme de conduite connectée de Verizon

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE : APTV) et Wind River, une société du groupe Aptiv et leader mondial des logiciels pour l’intelligence artificielle, dévoilent une preuve de concept présentant une solution Vehicle-to-Everything (V2X) sur réseau mobile pour le partage de données de capteurs entre véhicules afin de prendre en charge des fonctionnalités avancées de sécurité et d’automatisation tirant parti de la plateforme de conduite connectée Edge Transportation Exchange de Verizon Business.

Présentée au MWC de Barcelone, cette démonstration met en évidence la manière dont les véhicules équipés des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) d’Aptiv, notamment les technologies de radar et de perception visuelle, la plateforme Aptiv LINC™ et la pile de solutions V2X de Wind River peuvent utiliser le réseau 5G de Verizon, l’infrastructure de calcul mobile en périphérie (MEC) et la plateforme de conduite connectée pour partager des données environnementales entre les véhicules tout en respectant ou en dépassant les exigences de latence nécessaires pour prendre en charge des fonctionnalités critiques pour la sécurité telles que le freinage d’urgence automatique. Il en résulte une nouvelle catégorie de sécurité coopérative et d’intelligence de conduite qui permet aux véhicules de « voir au-delà de leur champ de vision » en intégrant les données des capteurs en temps réel des véhicules à proximité dans les systèmes de fusion des capteurs embarqués.

Dans le cadre de la validation du concept, les capteurs d’un véhicule de détection transmettent les données de perception via un réseau 5G à une application logicielle Wind River intégrée à la plateforme Edge Transportation Exchange de Verizon. La plateforme Verizon orchestre et distribue ensuite les informations de manière sécurisée à un autre véhicule récepteur en temps quasi réel, où la pile de fusion de capteurs d’Aptiv utilise les informations comme entrée de capteur virtuel, permettant au système ADAS d’identifier les dangers et de prendre des mesures sur la base d’un ensemble de données environnementales beaucoup plus riche que ce qui serait possible autrement.

« Cette démonstration montre comment la convergence de l’intelligence des véhicules, de l’informatique de pointe et de la connectivité avancée peut ouvrir la voie à la prochaine génération de sécurité coopérative », déclare Paul Miller, directeur technique de Wind River. « En combinant les capacités de perception et d’ADAS d’Aptiv avec le logiciel de pointe de Wind River et l’Edge Transportation Exchange de Verizon, nous démontrons une approche évolutive du V2X qui peut être déployée sur tous les véhicules, réseaux et régions. »

« Ce concept est un excellent exemple du type d’applications pour lesquelles Edge Transportation Exchange a été conçu », déclare Mark Custodio, vice-président adjoint de l’IoT, des véhicules et de l’accès sans fil fixe chez Verizon Business. « En combinant notre plateforme de conduite connectée, nos capacités réseau 5G à faible latence et notre infrastructure de pointe avec les logiciels de Wind River et les solutions de perception, de calcul et d’ADAS pour véhicules d’Aptiv, nous pouvons contribuer à créer une nouvelle génération d’expériences de conduite connectée qui améliorent la sécurité et ouvrent la voie à de nouveaux services de mobilité. »

« L’avenir de la mobilité dépend de la collaboration transparente entre les véhicules, les infrastructures et les plateformes cloud », déclare Craig Turner, vice-président et directeur général, Cockpit numérique et Intergiciels, Aptiv. « Cette démonstration montre comment les plateformes cloud de pointe, les réseaux à faible latence et les véhicules intelligents peuvent être combinés dans une solution V2X évolutive qui va au-delà des projets pilotes et s’oriente vers un déploiement dans le monde réel. »

Contrairement aux projets pilotes V2X précédents qui nécessitaient des tests d’interopérabilité directs entre les équipementiers automobiles, la solution d’Aptiv et de Wind River utilise du matériel couramment disponible sur la plupart des véhicules modernes, combiné à des API standardisées vers une application MEC hébergée par un fournisseur de services. Cette architecture permet un modèle évolutif et basé sur le cloud pour la coopération entre véhicules, permettant à des véhicules de différents constructeurs de partager des données sans avoir à ajouter de matériel dédié ou à valider chaque appairage individuellement.

Cette démonstration souligne l’importance du calcul cloud virtualisé en périphérie pour permettre des déploiements pratiques du réseau V2X. En traitant et en redistribuant les données via une infrastructure de calcul en périphérie distribuée, c’est-à-dire physiquement plus proche des véhicules eux-mêmes, Edge Transportation Exchange de Verizon peut offrir les performances à très faible latence requises pour l’intégration en temps quasi réel des données de perception coopérative dans le logiciel de fusion des capteurs des véhicules.

Au-delà des applications de sécurité telles que la prévention des collisions et la détection des dangers, l’architecture présentée au MWC a également le potentiel de prendre en charge un large éventail de cas d’utilisation de la conduite connectée, notamment l’optimisation coopérative du trafic, la navigation améliorée, l’aide à la conduite automatisée et les fonctions de confort et de commodité basées sur la connaissance partagée en temps réel des véhicules.

Les participants au MWC Barcelona peuvent assister à une démonstration sur le stand Aptiv et Wind River dans le hall 2, stand 2F25.

À propos d'Aptiv

Aptiv est une entreprise technologique industrielle mondiale qui propose des solutions plus automatisées, électrifiées et numérisées sur plusieurs marchés finaux. Rendez-vous sur aptiv.com.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

