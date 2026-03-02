-

NTT DOCOMO BUSINESS e Airlinq avviano una collaborazione strategica per l'IoT globale

original Conceptual Overview of This Partnership

Conceptual Overview of This Partnership

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (in precedenza NTT Communications Corporation; sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo; Presidente e CEO: Katsushige Kojima; "NTT DOCOMO BUSINESS") e Airlinq Inc. (Sede centrale: California, USA; CEO: Sunil Kaul; "Airlinq"), fornitore globale di soluzioni AIoT e di una piattaforma di gestione della connettività (CMP) autonoma1, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strategica volta a espandere la distribuzione di soluzioni globali connesse all'IoT in mercati con requisiti normativi per le telecomunicazioni eterogenei e specifici in base al paese2.

1. Contesto

La distribuzione globale di dispositivi e servizi abilitati all'IoT continua ad accelerare, in particolare nei settori della mobilità, come quello automobilistico e dei macchinari edili. Con l'espansione oltre i confini dei servizi connessi, tra cui i veicoli connessi3, le aziende hanno sempre più bisogno di una connettività affidabile e di modelli operativi uniformi a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni
Per richieste generali
Global Connected Car, Dipartimento servizi 5G&IoT
NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
global_connected_car_pr@ntt.com

Airlinq Inc.
info@airlinq.com

Per i media
Ufficio relazioni pubbliche
Ufficio comunicazioni aziendali, Dipartimento pianificazione aziendale
NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
pr-cp@ntt.com

Relazioni pubbliche di Airlinq Inc.
pr@airlinq.com

Industry:
NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. LogoNTT DOCOMO BUSINESS, Inc. Logo

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Per ulteriori informazioni
Per richieste generali
Global Connected Car, Dipartimento servizi 5G&IoT
NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
global_connected_car_pr@ntt.com

Airlinq Inc.
info@airlinq.com

Per i media
Ufficio relazioni pubbliche
Ufficio comunicazioni aziendali, Dipartimento pianificazione aziendale
NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
pr-cp@ntt.com

Relazioni pubbliche di Airlinq Inc.
pr@airlinq.com

More News From NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

Riassunto: NTT DOCOMO BUSINESS e NTT Com Asia lanciano il servizio "APN InterLink" a Hong Kong

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (in precedenza NTT Communications Corporation, d'ora innanzi "NTT DOCOMO BUSINESS") e la sua sussidiaria di Hong Kong, NTT Com Asia, oggi annunciano il lancio a partire dal 1 novembre 2025 di "APN InterLink" a Hong Kong, dedicato alle istituzioni finanziarie e basato sulla tecnologia All-Photonic Network (APN)*1 a supporto dell'iniziativa IOWN®*2. Distribuito commercialmente a Hong Kong, uno dei principali centri finanziari asiatici, il nuovo se...

Riassunto: NTT Communications: un evento digitale collega Tokyo e Kanazawa attraverso l’APN IOWN più lunga al mondo per celebrare l’estensione della linea Hokuriku Shinkansen

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NTT Communications Corporation (NTT Com) e l’Ufficio regionale di Hokuriku di NTT DOCOMO, INC. (DOCOMO) hanno celebrato insieme alla città di Kanazawa l’apertura di una nuova sezione della linea Hokuriku Shinkansen tra Kanazawa e Tsuruga tenendo vari eventi digitali il 16 marzo improntati al tema della "connessione", un componente chiave del concetto IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) di NTT Group.1 Gli eventi hanno incluso una performance da remoto live che...

Riassunto: In fase di test a Susono, Giappone, un sistema a LED che avvisa i conducenti in caso di ghiaccio nero

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--La città di Susono, Stanley Electric Co., Ltd., Kaga FEI Co., Ltd., NTT Communications Corporation e Dassault Systèmes K.K. oggi hanno annunciato congiuntamente l'effettuazione di test su un sistema che avvisa i conducenti in caso di ghiaccio vetrato ("nero") grazie a un sistema di illuminazione stradale intelligente sviluppato dalle quattro aziende. I test, effettuati dal 10 febbraio al 31 marzo, avvengono su una strada pubblica di Susono, in Giappone, e servono a verif...
Back to Newsroom