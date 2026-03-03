Lone Star Funds schließt Verkauf von SPX FLOW an ITT Inc. ab

DALLAS & NEW YORK & LONDON & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds („Lone Star“) gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Fund XI, L.P., den Verkauf von SPX FLOW, Inc. („SPX FLOW“), einem führenden Anbieter von hochtechnisierten Anlagen und Verfahrenstechnik für attraktive Endmärkte wie Industrie, Gesundheit und Ernährung, an ITT Inc. (NYSE: ITT) für 4,775 Milliarden US-Dollar in bar und ITT-Stammaktien erfolgreich abgeschlossen hat.

SPX FLOW konzentriert sich auf Verfahrenstechnologien für Misch-, Vermischungs-, Fluidhandling-, Trenn-, Wärmeübertragungs- und andere Lösungen, die für die Industrie-, Gesundheits- und Ernährungsmärkte unverzichtbar sind. Das Unternehmen ist in mehr als 25 Ländern tätig und verkauft seine Produkte in mehr als 140 Ländern.

Seit der Übernahme von SPX FLOW hat Lone Star gemeinsam mit den Führungskräften des Unternehmens daran gearbeitet, dessen Betriebsabläufe und Produktkapazitäten weiterzuentwickeln. Gemeinsam haben Lone Star und SPX FLOW die Vertriebsorganisation des Unternehmens verbessert und Wachstumsinitiativen umgesetzt, die es für langfristigen Erfolg positioniert haben.

„Wir freuen uns über diesen Erfolg und sind überzeugt, dass SPX FLOW auch weiterhin sein Ziel verfolgen wird, hochwertige Geräte und Lösungen herzustellen und gleichzeitig den Wert von ITT zu steigern“, sagte Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. „Wir gratulieren den Managementteams von SPX FLOW und ITT und freuen uns darauf, gemeinsam ihr weiteres Wachstum zu feiern.“

Citi und Jefferies LLC fungierten als Finanzberater für Lone Star.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Investmentfirma mit Hauptsitz in London, UK, die Fonds bei der Investition in Private Equity, Kredite und Immobilien berät. Sie ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich tätig. Bei den Fonds handelt es sich um erfahrene Investoren, die in unübersichtlichen oder aufgrund von strukturellen oder finanziellen Faktoren schwierigen Marktsituationen nach Gelegenheiten suchen. Die erfahrenen Führungskräfte und Experten unterstützen bei erfolgversprechenden Investments und strategischen Entscheidungen. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private Equity-Fonds organisiert, die insgesamt fast $95 Milliarden verwalten. Mehr Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter: www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.