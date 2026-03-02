NHOA Energy kondigt twee grote MACSE-batterijprojecten aan

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, internationaal leverancier van energieopslagsystemen op niveau van nutsbedrijven, werd in Italië twee nieuwe BESS-projecten (Battery Energy Storage System) toegekend door een toonaangevend onafhankelijk platform in de sector van hernieuwbare energie en energieovergang, met een totale MACSE-gecontracteerde capaciteit van om en bij 600 MWh en een totaal vermogen van 90 MW.

De twee projecten, die in Campania en Sardinië zullen worden uitgevoerd, vertegenwoordigen de eerste systemen van NHOA Energy die worden gegund onder MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico), het nieuwe capaciteitmechanisme van Italië gericht op langdurige opslag, en een mijlpaal in de groei van het bedrijf in de nationale energieopslagmarkt.

