Airgain y Nextivity establecen una alianza estratégica para el desarrollo conjunto de soluciones integradas 4G/5G de próxima generación.

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), proveedor líder de soluciones de conectividad inalámbrica, y Nextivity, Inc., líder en el sector en soluciones inteligentes de cobertura móvil, acaban de anunciar la firma de un acuerdo de colaboración estratégica para el desarrollo de soluciones integradas dirigidas a mejorar la cobertura 4G y 5G en entornos interiores y exteriores difíciles.

Este acuerdo crea un marco estructurado para que Airgain y Nextivity definan y desarrollen conjuntamente soluciones de cobertura integradas a partir de la plataforma Lighthouse™ 5G Intelligent Node de Airgain y la familia GO de repetidores inteligentes de Nextivity, que cuentan con el procesador IntelliBoost® de Nextivity, para así mejorar las soluciones de cobertura 4G y 5G más allá de las paredes de un edificio.

