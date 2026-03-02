-

NTT DOCOMO BUSINESS与Airlinq建立全球物联网战略合作关系

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.（前身为NTT Communications Corporation；总部：东京都千代田区；总裁兼首席执行官：Katsushige Kojima；简称“NTT DOCOMO BUSINESS”)与人工智能物联网(AIoT)解决方案和自主连接管理平台(CMP)1全球提供商AirlinqInc.（总部：美国加州；首席执行官：Sunil Kaul；简称“Airlinq”)建立战略合作关系，共同在电信监管要求多样且各国存在差异的市场2中扩大全球物联网连接解决方案的交付。

1. 背景

搭载物联网功能的设备和服务在全球范围内的部署持续加速，尤其是在汽车和工程机械等移动出行行业。随着联网服务（包括联网汽车3）跨境拓展，企业对全球范围内稳定的连接和统一的运营模式需求日益增长。

与此同时，各个国家和地区的电信监管和许可框架各不相同。在部分市场，外国运营商在未取得本地许可的情况下提供长期漫游使用（如永久漫游）或其他类型的永久服务可能受到限制，给全球物联网部署带来挑战。

应对这些挑战通常需要与本地运营商和相关主管机构等多方进行技术和法律层面的协调，增加了企业拓展国际业务的运营复杂度。

在此背景下，在移动出行行业拥有全球物联网服务交付成熟经验的NTT DOCOMO BUSINESS与在多元监管环境中具备深厚专业能力和本地运营商平台生态系统的Airlinq达成战略合作，以在全球范围内提供稳定、合规、可扩展的物联网服务。

2. 战略合作概况

两家公司将整合各自的平台和专业能力，统一各国和各运营商之间碎片化的连接环境和运营模式，同时降低全球物联网服务的运营复杂度。

这将使客户能够建立统一的运营模式，在全球范围内顺畅、可持续地交付服务，无需单独应对各国或各运营商特有的监管和连接要求。

NTT DOCOMO BUSINESS和Airlinq将共同提供：

  • 跨国家和跨运营商的统一SIM卡和连接管理
  • 基于eSIM/eUICC4的灵活配置文件切换
  • 通过与本地运营商合作，实现监管协调和本地合规支持

这些能力将大幅减轻管理复杂的多国物联网连接运营的负担。

重点合作领域

  1. 基于CMP的统一SIM卡和连接管理
    通过运用Airlinq的CMP，并在需要时与本地运营商CMP集成，本次战略合作将实现对多个国家和移动网络的SIM卡资产和连接状态的统一可视化和管理。
  2. 基于eSIM/eUICC的灵活连接
    借助远程SIM卡配置5，客户可切换至本地运营商SIM卡配置文件，无需更换实体SIM卡，支持在多元市场中高效运营和部署，同时符合本地要求。
  3. 监管协调和本地合规支持
    本次战略合作将在需要时支持与本地运营商的签约和运营协调，帮助客户提供符合当地法律法规要求的连接服务。
  4. 从规划到运营的端到端支持
    NTT DOCOMO BUSINESS将提供从规划、实施到持续运营的端到端支持，使客户能够部署和运营全球物联网服务，无需管理多家供应商或逐国调整方案。

3. 角色与职责

NTT DOCOMO BUSINESS

  • 为部署物联网设备和服务的企业提供整体解决方案
  • 主导项目管理和执行
  • 管理战略合作的协作运营框架

Airlinq

  • 提供CMP和eSIM/eUICC解决方案
  • 与本地运营商协调
  • 支持监管协调与合规，包括签约和运营执行

4. 高管评论

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.平台服务部高级副总裁兼5G和物联网服务主管Kazuo Komine

“在汽车等领域，确保稳定的全球连接对于物联网驱动的服务和业务已变得至关重要。然而，许多市场因监管和运营限制需要特殊考虑，这使得实施和持续运营对客户而言成为重大挑战。通过与Airlinq的战略合作，我们将为这些挑战提供有效解决方案，在多元监管环境下提供合规、稳定、灵活的移动物联网连接，以支持客户的全球拓展和物联网行业的可持续增长。”

Airlinq Inc.首席执行官Sunil Kaul

“全球物联网规模化发展已不再受技术限制，而是受监管制约。我们将与NTT DOCOMO BUSINESS携手消除这些障碍，使企业能够在全球任何地方部署合规、面向未来的物联网服务。”

5. 未来展望

通过本次战略合作，NTT DOCOMO BUSINESS和Airlinq将在全球市场提供符合本地监管和连接要求的互联解决方案，覆盖从部署前规划到部署后运营的全生命周期。

两家公司将为汽车、工程机械和农业机械等移动出行行业中推进全球物联网项目的企业提供支持，作为合作伙伴加速数字化转型和全球业务拓展。

1.

自主连接管理平台(CMP)：用于统一管理和控制物联网设备连接及SIM卡相关信息的系统。

2.

电信监管要求复杂的市场：可能对长期漫游使用或未取得本地许可的外国运营商提供永久连接服务进行限制的市场。

3.

联网汽车：配备通信功能、可连接网络和云平台以实现状态监测、位置追踪、软件更新和增值服务等功能的汽车。

4.

eUICC（嵌入式通用集成电路卡）：可安全存储和管理多家运营商配置文件的SIM卡架构。

5.

远程SIM卡配置：可在支持eSIM的设备上远程下载和切换运营商SIM卡配置文件、无需更换实体SIM卡的机制。

关于NTT DOCOMO BUSINESS

NTT Communications Corporation于2025年7月1日更名为NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.。作为推动行业和社会数字化转型的产业与区域数字化转型平台服务商，我们致力于构建一个去中心化、自主化和协同化的社会，使企业和社会能够可持续繁荣发展。我们的使命是释放新价值，助力共创全民繁荣。

https://www.ntt.com/en/index.html

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

更多信息
一般咨询
全球联网汽车、5G和物联网服务部门
NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
global_connected_car_pr@ntt.com

Airlinq Inc.
info@airlinq.com

媒体
公关办公室
企业规划部企业传播办公室
NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
pr-cp@ntt.com

Airlinq Inc.公关部
pr@airlinq.com

