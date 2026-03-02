Wind River annonce une collaboration stratégique avec AMD visant à fournir la première plateforme O-RAN et AI-RAN unifiée du secteur

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Wind River, une société du groupe Aptiv et leader mondial des logiciels pour l’intelligence artificielle, collabore avec AMD pour proposer la première plateforme commercialement disponible du secteur qui unifie les fonctions du réseau d’accès radio ouvert (Open RAN) et les charges de travail du réseau d’accès radio basé sur l’intelligence artificielle (AI-RAN) sur du matériel partagé. Cette solution répond à un défi majeur auquel sont confrontés les opérateurs : les approches traditionnelles nécessitent des systèmes distincts pour les réseaux d’accès radio et les applications d’IA, ce qui peut doubler les coûts d’investissement et compliquer considérablement l’intégration.

En combinant les processeurs AMD EPYC™ avec la plateforme Wind River Cloud, Wind River fournit une solution prête à l’emploi capable d’héberger simultanément des fonctions RAN virtualisées et des inférences IA sur la même plateforme distribuée. Cette approche architecturale permet aux opérateurs de présenter des capacités d’IA en temps réel, notamment la prévision du trafic, la détection des anomalies, l’optimisation énergétique et l’intelligence réseau, sans la duplication qui a jusqu’à présent freiné l’adoption de l’AI-RAN.

Cette plateforme conçue conjointement permet aux opérateurs de :

Réduire les coûts d’infrastructure et la complexité opérationnelle en unifiant les charges de travail Open RAN et AI-RAN sur du matériel partagé au lieu de maintenir des systèmes distincts.

en unifiant les charges de travail Open RAN et AI-RAN sur du matériel partagé au lieu de maintenir des systèmes distincts. Déployer des capacités basées sur l’IA directement à la périphérie du réseau , notamment la prévision du trafic en temps réel, la détection des anomalies et l’optimisation énergétique, parallèlement aux fonctions RAN virtualisées.

, notamment la prévision du trafic en temps réel, la détection des anomalies et l’optimisation énergétique, parallèlement aux fonctions RAN virtualisées. Évoluer efficacement sur des milliers de sites distribués grâce à une gestion automatisée du cycle de vie, à la résilience et à la tolérance aux pannes.

grâce à une gestion automatisée du cycle de vie, à la résilience et à la tolérance aux pannes. Évoluer sans remplacer le matériel, en ajoutant des capacités d’IA avancées à mesure que les besoins augmentent, tout en préservant la flexibilité architecturale.

« Alors que les opérateurs passent des essais Open RAN aux déploiements commerciaux, l’IA devient une fonctionnalité essentielle, et non plus un simple complément futur », déclare Javed Khan, vice-président exécutif et président d’Intelligent Systems, Aptiv. « En collaboration avec AMD, nous permettons à nos clients d’ajouter de manière transparente l’IA à leurs réseaux sans doubler leur infrastructure, en leur fournissant l’intelligence dont ils ont besoin sans pénaliser la complexité. »

« Les solutions d’IA de niveau télécom nécessitent une base informatique flexible et performante, capable de prendre en charge à la fois les charges de travail RAN en temps réel et l’inférence IA », déclare Philip Guido, directeur commercial d’AMD. « Nos processeurs AMD EPYC de classe mondiale offrent les performances et l’évolutivité nécessaires pour alimenter les architectures RAN basées sur l’IA. Notre collaboration avec Aptiv et Wind River offre à leurs clients une solution basée sur des technologies éprouvées, afin que les opérateurs puissent déployer l’IA pour soutenir leurs opérations commerciales et répondre à leurs besoins. »

Ce partenariat comprend une ingénierie conjointe axée sur l’optimisation de la pile logicielle IA-RAN et la co-optimisation matériel-logiciel, une feuille de route de développement et des déploiements de validation de concept. Des démonstrations en direct et des présentations techniques de l’architecture sont disponibles tout au long du MWC Barcelona 2026 sur le stand Wind River, hall 2, stand 2F25.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

