Lone Star Funds completa la cessione di SPX FLOW a ITT Inc.

DALLAS, NEW YORK, LONDRA e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Fund XI, L.P. ha completato con successo la vendita di SPX FLOW, Inc. (“SPX FLOW”), un importante fornitore di apparecchiature altamente ingegnerizzate e tecnologie di processo per mercati finali attraenti, tra cui quello industriale, sanitario e dietetico, a ITT Inc. (NYSE: ITT) per 4,775 miliardi di dollari in contanti e quote di azioni ordinarie ITT.

SPX FLOW è specializzata in tecnologie di processo e offre soluzioni per miscelazione, mescolatura, gestione dei fluidi, separazione, trasferimento termico e altre soluzioni integrali ai mercati industriale, sanitario e dietetico. La società è presente in oltre 25 Paesi e vende i propri prodotti in più di 140 Paesi.

Fin dall'acquisizione di SPX FLOW, Lone Star lavora a fianco dei leader della società per sviluppare ulteriormente le sue operazioni e le capacità dei prodotti. Insieme, Lone Star e SPX FLOW hanno migliorato l'organizzazione commerciale della società e svolto iniziative di crescita che l'hanno posizionata per il successo a lungo termine.

“Siamo lieti di aver raggiunto questo traguardo e crediamo che SPX FLOW continuerà a lavorare al suo obiettivo di produrre apparecchiature e soluzioni di alta qualità, promuovendo il valore per ITT”, ha spiegato Donald Quintin, Amministratore delegato di Lone Star. “Ci congratuliamo con i team dirigenti sia di SPX FLOW che di ITT e siamo impazienti di celebrare insieme la loro crescita continua”.

Citi e Jefferies LLC hanno prestato la consulenza finanziaria a Lone Star.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società di investimento leader nel settore con sede principale a Londra, Regno Unito, che fornisce consulenza a fondi che investono a livello globale in private equity, crediti e nel settore immobiliare. Da oltre 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. I fondi sono investitori di valore esperti alla ricerca di opportunità in situazioni in evoluzione o complicate da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dal contesto di mercato prevalente. Il nostro nutrito gruppo di dirigenti senior e professionisti esperti garantisce una solida base per investimenti di successo e decisioni strategiche. Sin dalla creazione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale privato per un totale di circa 95 miliardi di USD. Per ulteriori informazioni su Lone Star Funds, visitare il sito www.lonestarfunds.com. Seguiteci su LinkedIn.

