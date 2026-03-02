NTT DOCOMO BUSINESS y Airlinq formalizan una alianza estratégica para la IoT global

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (antes NTT Communications Corporation; sede central: Chiyoda-ku, Tokio; presidente y director ejecutivo: Katsushige Kojima; “NTT DOCOMO BUSINESS”) y Airlinq Inc. (sede central: California, EE. UU.; director ejecutivo: Sunil Kaul; “Airlinq”), proveedor global de soluciones AIoT y plataforma de gestión de conectividad (CMP, por sus siglas en inglés)1 autónoma, acaban de firmar una alianza estratégica para ampliar la oferta de soluciones globales conectadas a IoT en mercados con requisitos normativos de telecomunicaciones diversos y específicos de cada país2.

1. Antecedentes

El despliegue global de dispositivos y servicios habilitados para IoT sigue acelerándose, en especial en sectores relacionados con la movilidad, como el automovilístico y el de la maquinaria de construcción. A medida que los servicios conectados, incluidos los vehículos conectados3, se expanden fuera de las fronteras, las empresas necesitan cada vez más una conectividad confiable y modelos operativos coherentes en todo el mundo.

Al mismo tiempo, las regulaciones en materia de telecomunicaciones y los marcos de concesión de licencias son diferentes según el país y la región. En algunos mercados, el uso de itinerancia a largo plazo, como la itinerancia permanente u otros tipos de prestación de servicios permanentes por parte de operadores extranjeros sin licencias locales, puede estar restringido, lo que plantea retos para el despliegue global de la IoT.

Para abordar estas dificultades suele ser necesaria la coordinación técnica y jurídica con múltiples partes interesadas, incluidos los operadores locales y las autoridades pertinentes, lo que añade complejidad operativa a las empresas que se expanden internacionalmente.

Ante este escenario, NTT DOCOMO BUSINESS, con una experiencia probada en la prestación de servicios globales de IoT en el sector de la movilidad, y Airlinq, con una profunda experiencia y un ecosistema de plataformas con operadores locales en diversos entornos normativos, han formalizado una alianza estratégica para ofrecer servicios de IoT estables, conformes y escalables a nivel mundial.

2. Resumen de la alianza estratégica

Al combinar sus plataformas y conocimientos, las dos empresas unificarán los entornos de conectividad y los modelos operativos fragmentados entre países y operadores, lo que a su vez reducirá la complejidad operativa de los servicios de IoT globales.

Esto permitirá a los clientes establecer un modelo operativo unificado para ofrecer unos servicios fluidos y sostenibles en todo el mundo, sin tener que abordar individualmente los requisitos normativos y de conectividad específicos de cada país u operador.

NTT DOCOMO BUSINESS y Airlinq ofrecerán conjuntamente:

Gestión unificada de SIM y conectividad en todos los países y operadores.

Cambio flexible de perfiles mediante eSIM/eUICC. 4

Armonización normativa y apoyo al cumplimiento de la normativa local mediante la colaboración con los operadores locales.

Estas capacidades reducirán en gran medida la carga que supone la gestión de operaciones complejas de conectividad IoT en varios países.

Principales áreas de colaboración

Gestión unificada de SIM y conectividad a través de CMP

Al aprovechar la CMP de Airlinq y, cuando sea necesario, integrarla con las CMP de los operadores locales, la alianza estratégica permitirá una visibilidad y gestión unificadas de los activos SIM y el estado de la conectividad en múltiples países y redes móviles. Conectividad flexible mediante eSIM/eUICC

Gracias al aprovisionamiento remoto de SIM5, los clientes pueden cambiar a perfiles SIM de operadores locales sin necesidad de sustituir físicamente la SIM. De ese modo, se logran operaciones y despliegues eficientes alineados con los requisitos locales en diversos mercados. Armonización normativa y apoyo al cumplimiento de la normativa local

La alianza estratégica prestará apoyo en la contratación y la coordinación operativa con los operadores locales cuando sea necesario, ayudando a los clientes a prestar servicios de conectividad en consonancia con los requisitos legales y normativos locales. Apoyo integral desde la planificación hasta las operaciones

NTT DOCOMO BUSINESS proporcionará apoyo integral, desde la planificación y la implementación hasta las operaciones continuas, para que los clientes puedan desplegar y ejecutar servicios de IoT globales sin tener que gestionar múltiples proveedores ni realizar ajustes país por país.

3. Funciones y responsabilidades

NTT DOCOMO BUSINESS

Suministro de la solución global para empresas que implementan dispositivos y servicios de IoT.

Dirección de la gobernanza y ejecución del proyecto.

Gestión del marco operativo colaborativo para la asociación estratégica.

Airlinq

Suministro de soluciones de CMP y eSIM/eUICC.

Coordinación con operadores locales.

Apoyo para la armonización y el cumplimiento normativo, incluyendo la contratación y la ejecución operativa.

4. Comentarios ejecutivos

Kazuo Komine, vicepresidente sénior y director de Servicios 5G e IoT, División de Servicios de Plataforma, NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

“En sectores como la automoción, garantizar una conectividad global estable se ha convertido en algo esencial para los servicios y negocios impulsados por la IoT. Sin embargo, en muchos mercados hace falta una consideración especial debido a las restricciones normativas y operativas, lo que hace que la implementación y las operaciones continuas supongan un reto importante para los clientes. A través de nuestra asociación estratégica con Airlinq, ofreceremos soluciones eficaces a estos retos para permitir una conectividad móvil IoT conforme, estable y flexible en diversos entornos normativos y apoyar la expansión global de nuestros clientes y el crecimiento sostenible de las industrias de IoT”.

Sunil Kaul, director ejecutivo de Airlinq Inc.

“Lo que limita la escala global de la IoT ya no es la tecnología, sino la normativa. Junto con NTT DOCOMO BUSINESS, estamos eliminando esas barreras y permitiendo a las empresas implementar servicios de IoT conformes y preparados para el futuro en cualquier parte del mundo”.

5. Perspectivas de futuro

A través de esta alianza estratégica, NTT DOCOMO BUSINESS y Airlinq proporcionarán soluciones conectadas que se ajustan a los requisitos normativos y de conectividad locales en los mercados globales, cubriendo todo el ciclo de vida, desde la planificación antes de la implementación hasta las operaciones posteriores a la implementación.

Las dos empresas prestarán apoyo a las entidades que persiguen iniciativas globales de IoT en sectores de movilidad como el automovilístico, la maquinaria de construcción y los equipos agrícolas, actuando como socios para acelerar la transformación digital y la expansión comercial global.

1. Plataforma de gestión de conectividad (CMP) autónoma: un sistema utilizado para gestionar y controlar de forma unificada la conectividad y la información relacionada con las tarjetas SIM de los dispositivos IoT. 2. Mercados con requisitos normativos complejos en materia de telecomunicaciones: mercados que pueden restringir o limitar el uso de itinerancia a largo plazo o los servicios de conectividad permanente por parte de operadores extranjeros sin licencias locales. 3. Vehículos conectados: vehículos equipados con capacidades de comunicación que se conectan a redes y plataformas en la nube para habilitar funciones como el monitoreo del estado, el seguimiento de la ubicación, las actualizaciones de software y los servicios de valor agregado. 4. eUICC (tarjeta de circuito integrado universal integrada): una arquitectura SIM que almacena y gestiona de forma segura múltiples perfiles de operadores. 5. Aprovisionamiento remoto de SIM: un mecanismo que permite la descarga y el cambio a distancia de perfiles SIM de operadores en dispositivos habilitados para eSIM sin necesidad de sustituir físicamente la SIM. Expand

