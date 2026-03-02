Airgain et Nextivity annoncent un partenariat stratégique pour le co-développement de solutions intégrées 4G/5G de nouvelle génération

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain, Inc. (NASDAQ : AIRG), fournisseur de premier plan de solutions de connectivité sans fil, et Nextivity, Inc., leader du marché des solutions intelligentes de couverture cellulaire, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique pour co-développer des solutions intégrées visant à renforcer la couverture 4G et 5G dans des environnements intérieurs et extérieurs complexes.

Cet accord instaure un cadre structuré permettant à Airgain et Nextivity de définir et de co-développer des solutions de couverture intégrées, combinant la plateforme Lighthouse™ 5G Intelligent Node d’Airgain et la gamme GO de répéteurs intelligents de Nextivity, dotés du processeur IntelliBoost® de Nextivity. L’objectif est d’optimiser les performances des solutions de couverture 4G et 5G, y compris au-delà des murs des bâtiments.

Un potentiel de marché significatif et une accélération de la mise sur le marché

La demande du marché pour des solutions intelligentes d'extension de la couverture 4G et 5G ne cesse de croître, alors que les opérateurs, les entreprises et les services de sécurité publique accélèrent la densification des réseaux et l'extension des déploiements 5G. Le déploiement de la 5G dans la bande intermédiaire renforce notamment le besoin d'architectures de couverture plus évolutives et plus économiques, alors que les réseaux doivent couvrir des zones plus étendues et répondre à des usages toujours plus exigeants. Cette collaboration répond à l’augmentation des exigences des clients en matière de connectivité 4G et 5G fluide dans les environnements professionnels, les sites événementiels, les campus et les grands espaces extérieurs, en permettant d'étendre la couverture de manière plus efficace que les approches macrocellulaires traditionnelles.

Ce partenariat stratégique positionne Airgain et Nextivity comme des acteurs clés capables de proposer des solutions de couverture globale pour les sites, sur un marché vaste et en forte expansion, marqué par la multiplication des environnements à usage mixte, intérieurs et extérieurs. En combinant leurs technologies respectives, les deux entreprises renforcent leur portée et leur impact communs auprès des opérateurs et des acteurs des infrastructures.

« Ce partenariat ouvre la voie à l’intégration des systèmes d’antennes intelligentes à formation de faisceaux d’Airgain et de sa plateforme Lighthouse™ 5G Intelligent Node avec les technologies de couverture intelligentes de Nextivity », a déclaré le Dr Ali Sadri, directeur technique chez Airgain. « Ensemble, nous accélérons le développement de systèmes intégrés destinés à étendre la couverture 4G et 5G dans des environnements intérieurs et extérieurs complexes », a-t-il ajouté.

« Nextivity s’est forgé une réputation mondiale en fournissant, en partenariat avec les opérateurs de réseaux mobiles, des systèmes de couverture cellulaire intelligents et à haute performance », a déclaré Michiel Lotter, directeur général de Nextivity. « Ce partenariat stratégique avec Airgain permet aux deux entreprises de répondre à un éventail croissant d'exigences en matière de couverture, y compris dans les environnements extérieurs. Nous nous réjouissons des opportunités élargies que cette collaboration offre à nos deux organisations », a-t-il ajouté.

Mobilisation conjointe des acteurs du secteur au MWC Barcelona

Airgain et Nextivity seront toutes deux présentes au MWC Barcelona, du 2 a au 6 mars 2026. À cette occasion, les deux entreprises rencontreront des opérateurs, des partenaires de distribution et des acteurs de l’écosystème afin de présenter leur partenariat stratégique et d’explorer les applications émergentes des solutions de couverture 4G et 5G de nouvelle génération.

Rencontrez Airgain au stand 2J19MR

Rencontrez Nextivity au stand 7B26Ex

Tout au long de l’événement, les deux entreprises organiseront des réunions d’information à destination de leurs partenaires, ainsi que des sessions d’échange autour de leur feuille de route stratégique.

À propos d'Airgain, Inc.

Basée à San Diego, en Californie, la société Airgain Inc. (NASDAQ : AIRG) est un fournisseur de premier plan de solutions avancées de connectivité sans fil qui contribue à l’innovation de pointe dans le domaine de la 5G. L’entreprise s’engage à proposer des solutions sans fil à haute performance, économiques et respectueuses de l'environnement, pour un déploiement rapide sur le marché. Sa mission est de connecter le monde grâce à des solutions sans fil intégrées, innovantes et optimisées. Son portefeuille diversifié s’adresse à trois marchés principaux : les entreprises, l’automobile et le grand public. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airgain.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de Nextivity

Nextivity® conçoit certaines des solutions de couverture 5G publique, cellulaire et privée les plus intelligentes, performantes et simples d'utilisation au monde. Ses gammes SHIELD, dédiées à la sécurité publique, et CEL-FI, spécialisées dans l’amplification du signal cellulaire, sont basées sur la technologie propriétaire IntelliBoost® et intègrent des capacités de détection IoT. Elles associent une couverture de signal exceptionnelle à des fonctionnalités avancées permettant d'aller au-delà des performances traditionnelles des systèmes DAS (Distributed Antenna Systems).

