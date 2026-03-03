Lone Star Funds completa la venta de SPX FLOW a ITT Inc.

DALLAS, NUEVA YORK, LONDRES Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds («Lone Star») ha anunciado hoy que una filial de Lone Star Fund XI, L.P., ha completado con éxito la venta de SPX FLOW, Inc. («SPX FLOW»), un proveedor líder de equipos de alta ingeniería y tecnologías de procesos para mercados finales atractivos, incluyendo los industriales, de la salud y la nutrición, a ITT Inc. (NYSE: ITT) por 4775 mil millones de dólares en efectivo y acciones ordinarias de ITT.

SPX FLOW se centra en tecnologías de proceso que ofrecen soluciones de mezcla, combinación, manipulación de fluidos, separación, transferencia térmica y otras soluciones integrales para los mercados industrial, sanitario y nutricional. La empresa opera en más de 25 países y vende sus productos en más de 140 países.

Desde la adquisición de SPX FLOW, Lone Star ha trabajado junto con los líderes de la empresa para seguir desarrollando sus operaciones y capacidades de producto. Juntos, Lone Star y SPX FLOW mejoraron la organización comercial de la empresa y llevaron a cabo iniciativas de crecimiento que la han posicionado para alcanzar el éxito a largo plazo.

«Estamos encantados de haber alcanzado este logro y creemos que SPX FLOW seguirá cumpliendo su objetivo de producir equipos y soluciones de alta calidad, al tiempo que aporta valor a ITT», afirmó Donald Quintin, director ejecutivo de Lone Star. «Felicitamos a los equipos directivos de SPX FLOW e ITT y esperamos celebrar juntos su crecimiento continuo»

Citi y Jefferies LLC actuaron como asesores financieros de Lone Star.

Acerca de Lone Star

Lone Star es una empresa de inversión de referencia, con sede principal en Londres, Reino Unido, que gestiona fondos con inversiones globales en capital privado, crédito e inmobiliario. Durante más de 30 años, la empresa ha afrontado con éxito situaciones complejas y desafiantes. Sus fondos cuentan con amplia experiencia en generación de valor y buscan oportunidades en contextos cambiantes o afectados por factores estructurales o financieros específicos, independientemente de las condiciones del mercado. El equipo de directivos sénior y profesionales especializados en operaciones garantiza una base sólida para tomar decisiones estratégicas e invertir con garantías de rentabilidad. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Lone Star ha lanzado 25 fondos de capital privado, con compromisos de capital agregados que ascienden a aproximadamente 95 000 millones de dólares. Para más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com. Síganos en LinkedIn.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.