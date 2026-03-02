-

Airgain en Nextivity sluiten een strategisch partnerschap om gezamenlijk geïntegreerde 4G/5G-oplossingen te ontwikkelen

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor draadloze connectiviteit, en Nextivity, Inc., een sectorleider op gebied van intelligente oplossingen voor gsm-dekking, maakten vandaag bekend dat ze een akkoord voor een strategisch partnerschap hebben gesloten. In het kader van dit partnerschap zullen zij samenwerken aan de ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen bedoeld om 4G- en 5G-dekking in moeilijke indoor- en outdoor-omgevingen te verbeteren.

Het akkoord bepaalt een gestructureerd kader voor Airgain en Nextivity om gezamenlijk geïntegreerde dekkingsoplossingen te definiëren en te ontwikkelen die het Lighthouse™ 5G Intelligent Node-platform van Airgain en het GO-assortiment intelligente repeaters van Nextivity aangestuurd door Nextivity’s IntelliBoost® processor benutten om oplossingen voor 4G- en 5G-dekking buiten de muren van een gebouw mogelijk te maken.

