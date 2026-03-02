-

NHOA Energy anuncia dos importantes proyectos de baterías MACSE

Los proyectos refuerzan la posición de liderazgo de NHOA Energy en el mercado italiano

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor internacional de sistemas de almacenamiento de energía a escala industrial, se ha adjudicado dos nuevos proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Italia por parte de una plataforma independiente líder en el sector de las energías renovables y la transición energética, con una capacidad total contratada por MACSE de aproximadamente 600 MWh y una potencia total de 90 MW.

Los dos proyectos, situados en Campania y Cerdeña, representan los primeros sistemas de NHOA Energy adjudicados dentro del MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico), el nuevo mecanismo de almacenamiento de energía de larga duración de Italia, y suponen un avance en el crecimiento de la empresa dentro del mercado nacional de almacenamiento de energía.

Comunicaciones: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

