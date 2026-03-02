NTT DOCOMO BUSINESS et Airlinq forment un partenariat stratégique pour l’IoT mondial

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (anciennement NTT Communications Corporation ; siège social : Chiyoda-ku, Tokyo ; président-directeur général : Katsushige Kojima ; « NTT DOCOMO BUSINESS ») et Airlinq Inc. (siège social : Californie, États-Unis ; directeur général : Sunil Kaul ; « Airlinq »), fournisseur mondial de solutions AIoT et de plateformes de gestion autonome de la connectivité (CMP)1, ont conclu un partenariat stratégique afin d’étendre la fourniture de solutions connectées à l’IoT mondial sur des marchés soumis à des exigences réglementaires diverses et spécifiques à chaque pays en matière de télécommunications2.

1. Contexte

Le déploiement mondial d’appareils et de services compatibles avec l’IoT continue de s’accélérer, en particulier dans les secteurs de la mobilité tels que l’automobile et les engins de chantier. À mesure que les services connectés, y compris les véhicules connectés3, se développent au-delà des frontières, les entreprises ont de plus en plus besoin d’une connectivité fiable et de modèles opérationnels cohérents à l’échelle mondiale.

Dans le même temps, les réglementations en matière de télécommunications et les cadres d’octroi de licences diffèrent selon les pays et les régions. Sur certains marchés, l’utilisation à long terme de l’itinérance, telle que l’itinérance permanente ou d’autres types de prestation de services permanents par des opérateurs étrangers sans licence locale, peut être limitée, ce qui pose des défis pour le déploiement mondial de l’IoT.

Pour relever ces défis, il est souvent nécessaire de coordonner les aspects techniques et juridiques avec de multiples parties prenantes, notamment les opérateurs locaux et les autorités compétentes, ce qui ajoute à la complexité opérationnelle pour les entreprises qui se développent à l’international.

Dans ce contexte, NTT DOCOMO BUSINESS, qui possède une expérience éprouvée dans la fourniture de services IoT mondiaux dans le secteur de la mobilité, et Airlinq, qui dispose d’une expertise approfondie et d’un écosystème de plateformes avec des opérateurs locaux dans divers environnements réglementaires, ont formé un partenariat stratégique afin de permettre la mise en place de services IoT stables, conformes et évolutifs à l’échelle mondiale.

2. Vue d’ensemble du partenariat stratégique

En combinant leurs plateformes et leur expertise, les deux entreprises unifieront les environnements de connectivité et les modèles opérationnels fragmentés entre les pays et les opérateurs, tout en réduisant la complexité opérationnelle des services IoT mondiaux.

Cela permettra aux clients d’établir un modèle opérationnel unifié pour une prestation de services fluide et durable dans le monde entier, sans avoir à répondre individuellement aux exigences réglementaires et de connectivité spécifiques à chaque pays ou opérateur.

NTT DOCOMO BUSINESS et Airlinq fourniront conjointement :

une gestion unifiée des cartes SIM et de la connectivité dans tous les pays et pour tous les opérateurs

une commutation flexible des profils à l’aide de l’eSIM/eUICC 4

une harmonisation réglementaire et une assistance en matière de conformité locale grâce à la collaboration avec les opérateurs locaux

Ces capacités réduiront considérablement la charge liée à la gestion des opérations complexes de connectivité IoT dans plusieurs pays.

Principaux domaines de collaboration

Gestion unifiée des cartes SIM et de la connectivité via CMP

En tirant parti de la CMP d’Airlinq et, si nécessaire, en l’intégrant aux CMP des opérateurs locaux, ce partenariat stratégique permettra une visibilité et une gestion unifiées des actifs SIM et de l’état de la connectivité dans plusieurs pays et sur plusieurs réseaux mobiles. Connectivité flexible à l’aide de l’eSIM/eUICC

Grâce à l’approvisionnement à distance des cartes SIM5, les clients peuvent passer aux profils SIM des opérateurs locaux sans avoir à remplacer physiquement leur carte SIM, ce qui permet des opérations et des déploiements efficaces, conformes aux exigences locales sur divers marchés. Alignement réglementaire et assistance à la conformité locale

Ce partenariat stratégique soutiendra la coordination contractuelle et opérationnelle avec les opérateurs locaux lorsque cela sera nécessaire, aidant ainsi les clients à fournir des services de connectivité conformes aux exigences légales et réglementaires locales. Assistance de bout en bout, de la planification à l’exploitation

NTT DOCOMO BUSINESS fournira une assistance de bout en bout, de la planification et la mise en œuvre à l’exploitation continue, afin que les clients puissent déployer et exploiter des services IoT mondiaux sans avoir à gérer plusieurs fournisseurs ou à procéder à des ajustements pays par pays.

3. Rôles et responsabilités

NTT DOCOMO BUSINESS

Fourniture d’une solution globale pour les entreprises déployant des appareils et des services IoT

Direction de la gouvernance et de l’exécution du projet

Gestion du cadre opérationnel collaboratif pour le partenariat stratégique

Airlinq

Fourniture de solutions CMP et eSIM/eUICC

Coordination avec les opérateurs locaux

Assistance pour l’alignement et la conformité réglementaires, y compris la passation de contrats et l’exécution opérationnelle

4. Commentaires de la direction

Kazuo Komine, vice-président principal, responsable des services 5G et IoT, division Services de plateforme, NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

« Dans des domaines tels que l’automobile, il est devenu essentiel de garantir une connectivité mondiale stable pour les services et les activités basés sur l’IoT. Cependant, de nombreux marchés nécessitent une attention particulière en raison de contraintes réglementaires et opérationnelles, ce qui rend la mise en œuvre et l’exploitation continue très difficiles pour les clients. Grâce à notre partenariat stratégique avec Airlinq, nous apporterons des solutions efficaces à ces défis, en permettant une connectivité IoT mobile conforme, stable et flexible dans divers environnements réglementaires afin de soutenir l’expansion mondiale de nos clients et la croissance durable des industries IoT. »

Sunil Kaul, directeur général d’Airlinq Inc.

« L’échelle mondiale de l’IoT n’est plus limitée par la technologie, mais par la réglementation. En collaboration avec NTT DOCOMO BUSINESS, nous supprimons ces obstacles et permettons aux entreprises de déployer des services IoT conformes et pérennes partout dans le monde. »

5. Perspectives

Grâce à ce partenariat stratégique, NTT DOCOMO BUSINESS et Airlinq fourniront des solutions connectées adaptées aux exigences réglementaires et de connectivité locales sur les marchés mondiaux, couvrant l’ensemble du cycle de vie, de la planification préalable au déploiement aux opérations postérieures au déploiement.

Les deux entreprises soutiendront les entreprises qui poursuivent des initiatives IoT mondiales dans les secteurs de la mobilité tels que l’automobile, les engins de chantier et les équipements agricoles, en tant que partenaires pour accélérer la transformation numérique et l’expansion commerciale mondiale.

1. Plateforme de gestion autonome de la connectivité (CMP) : système utilisé permettant de gérer et contrôler de manière unifiée la connectivité et les informations relatives aux cartes SIM des appareils IoT. 2. Marchés soumis à des exigences réglementaires complexes en matière de télécommunications : marchés qui peuvent restreindre ou limiter l’utilisation de l’itinérance à long terme ou les services de connectivité permanents par des opérateurs étrangers ne disposant pas de licences locales. 3. Véhicules connectés : véhicules équipés de capacités de communication qui se connectent à des réseaux et à des plateformes cloud pour permettre des fonctions telles que la surveillance de l’état, le suivi de la localisation, les mises à jour logicielles et les services à valeur ajoutée. 4. eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card) : architecture SIM qui stocke et gère de manière sécurisée plusieurs profils d’opérateurs. 5. Provisionnement SIM à distance : mécanisme qui permet le téléchargement et le changement à distance des profils SIM des opérateurs sur les appareils compatibles eSIM sans remplacement physique de la carte SIM. Expand

À propos de NTT DOCOMO BUSINESS

NTT Communications Corporation a changé de nom pour devenir NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. le 1er juillet 2025. En tant que plateforme DX industrielle et régionale qui favorise la transformation numérique dans tous les secteurs et toutes les communautés, nous permettons le développement d’une société décentralisée, autonome et collaborative où les entreprises et les communautés peuvent prospérer de manière durable. Notre mission est d’exploiter de nouvelles valeurs et de contribuer à la prospérité de tous.

https://www.ntt.com/en/index.html

