Lone Star Funds finalise la vente de SPX FLOW à ITT Inc.

DALLAS, NEW YORK, LONDRES ET TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé aujourd'hui qu'une filiale de Lone Star Fund XI, L.P. a mené avec succès la vente de SPX FLOW, Inc. (« SPX FLOW »), un fournisseur de premier plan d'équipements et de technologies de pointe destinés à des marchés finaux attractifs, notamment l'industrie, la santé et la nutrition, à ITT Inc. (NYSE : ITT) pour un montant de 4,775 milliards de dollars en espèces et en actions ordinaires d'ITT.

SPX FLOW se concentre sur les technologies de processus offrant des solutions de mélange, de mélange, de traitement des fluides, de séparation, de transfert thermique et autres, indispensables aux marchés industriels, de la santé et de la nutrition. La société est présente dans plus de 25 pays et vend ses produits dans plus de 140 pays.

Depuis l'acquisition de SPX FLOW, Lone Star a collaboré avec les dirigeants de la société afin de développer davantage ses activités et ses capacités en matière de produits. Ensemble, Lone Star et SPX FLOW ont amélioré l'organisation commerciale de la société et mis en œuvre des initiatives de croissance qui l'ont positionnée pour un succès à long terme.

« Nous sommes satisfaits d'avoir atteint cet objectif et sommes convaincus que SPX FLOW continuera à produire des équipements et des solutions de haute qualité tout en créant de la valeur pour ITT », a indiqué Donald Quintin, président-directeur général de Lone Star. « Nous félicitons les équipes de direction de SPX FLOW et d'ITT et nous réjouissons de célébrer ensemble leur croissance continue. »

Citi et Jefferies LLC ont agi en tant que conseillers financiers de Lone Star.

À propos de Lone Star

Lone Star est une société d'investissement de premier plan dont le siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni, qui conseille des fonds investissant à l'échelle mondiale dans le capital-investissement, le crédit et l'immobilier. La société gère avec succès des situations complexes depuis plus de 30 ans. Les fonds sont des investisseurs expérimentés qui recherchent des opportunités dans des situations en pleine évolution ou compliquées par des facteurs structurels ou financiers spécifiques, quel que soit l'environnement de marché dominant. Notre équipe solide de cadres supérieurs et de professionnels experts en transactions garantit une base solide pour des investissements fructueux et une prise de décision stratégique. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé 25 fonds de capital-investissement avec des engagements de capitaux totaux s'élevant à environ 95 milliards de dollars. Pour plus d'informations sur les fonds Lone Star, rendez-vous sur www.lonestarfunds.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

