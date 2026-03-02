NTT DOCOMO BUSINESS與Airlinq建立全球物連網策略性合作關係

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.（前身為NTT Communications Corporation；總部：東京都千代田區；總裁兼執行長：Katsushige Kojima；簡稱「NTT DOCOMO BUSINESS」)與人工智慧物連網(AIoT)解決方案和自主連網管理平台(CMP)1全球供應商AirlinqInc.（總部：美國加州；執行長：Sunil Kaul；簡稱「Airlinq」)建立策略性合作關係，共同在電信法規要求多樣且各國存在差異的市場2中擴大全球物連網連網解決方案的交付。

1. 背景

搭載物連網功能的裝置和服務在全球的部署持續加快，尤其是在汽車和工程機械等行動運輸產業。隨著連網服務（包括連網汽車3）跨境擴展，企業對全球穩定連網和統一營運模式的需求與日俱增。

與此同時，各個國家和地區的電信監管和授權架構各不相同。在部分市場，外國營運商在未取得本地授權的情況下提供長期漫遊使用（如永久漫遊）或其他類型的永久服務可能受到限制，給全球物連網部署帶來挑戰。

因應這些挑戰通常需要與本地營運商和相關主管機構等多方進行技術和法律層面的協調，增加了企業擴大國際業務的營運複雜度。

在此背景下，在行動運輸產業擁有全球物連網服務交付成熟經驗的NTT DOCOMO BUSINESS與在多元監管環境中具備深厚專業能力和本地營運商平台生態系統的Airlinq達成策略性合作，以在全球提供穩定、符合規范、可擴充的物連網服務。

2. 策略性合作概況

兩家公司將整合各自的平台和專業能力，統一各國和各營運商之間碎片化的連網環境和營運模式，同時降低全球物連網服務的營運複雜度。

這將使客戶能夠建立統一的營運模式，在全球順暢、永續地交付服務，無需單獨因應各國或各營運商特有的監管和連網要求。

NTT DOCOMO BUSINESS和Airlinq將共同提供：

跨國家和跨營運商的統一SIM卡和連網管理

採用eSIM/eUICC 4 的靈活設定檔切換

的靈活設定檔切換 透過與本地營運商合作，實現法規一致性和本地法規遵循支援

這些能力將大幅減輕管理複雜的多國物連網連網營運的負擔。

重點合作領域

透過CMP實現的統一SIM卡和連網管理

透過運用Airlinq的CMP，並在需要時與本地營運商CMP整合，本次策略性合作將實現對多個國家和行動網路的SIM卡資產和連網狀態的統一視覺化和管理。 採用eSIM/eUICC的靈活連網

藉助遠端SIM卡佈建5，客戶可切換至本地營運商SIM卡設定檔，無需更換實體SIM卡，支援在多元市場中高效營運和部署，同時符合本地要求。 法規一致性和本地法規遵循支援

本次策略性合作將在需要時支援與本地營運商的簽約和營運協調，協助客戶提供符合當地法律法規要求的連網服務。 從規劃到營運的端對端支援

NTT DOCOMO BUSINESS將提供從規劃、實施到持續營運的端對端支援，使客戶能夠部署和營運全球物連網服務，無需管理多家供應商或逐國調整方案。

3. 角色與職責

NTT DOCOMO BUSINESS

為部署物連網裝置和服務的企業提供整體解決方案

主導專案管理和執行

管理策略性合作的合作營運架構

Airlinq

提供CMP和eSIM/eUICC解決方案

與本地營運商協調

支援法規一致性和法規遵循，包括簽約和營運執行

4. 高階主管評論

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.平台服務部資深副總裁兼5G和物連網服務主管Kazuo Komine

「在汽車等領域，確保穩定的全球連網對於物連網驅動的服務和業務已變得至關重要。然而，許多市場因監管和營運限制需要特殊考量，這使得實施和持續營運對客戶而言成為重大挑戰。透過與Airlinq的策略性合作，我們將為這些挑戰提供有效解決方案，在多元監管環境下提供符合規范、穩定、靈活的行動物連網連網，以支援客戶的全球擴展和物連網產業的永續成長。」

Airlinq Inc.執行長Sunil Kaul

「全球物連網規模化發展已不再受技術限制，而是受監管制約。我們將與NTT DOCOMO BUSINESS攜手消除這些障礙，使企業能夠在全球任何地方部署符合規范、適用於未來需求的物連網服務。」

5. 未來展望

透過本次策略性合作，NTT DOCOMO BUSINESS和Airlinq將在全球市場提供符合本地監管和連網要求的互連解決方案，涵蓋從部署前規劃到部署後營運的全生命週期。

兩家公司將為汽車、工程機械和農業機械等行動運輸產業中推進全球物連網計畫的企業提供支援，以合作夥伴的身分加快數位化轉型和全球業務發展。

