NTT DOCOMO BUSINESS en Airlinq vormen een strategisch partnerschap voor wereldwijde IoT

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (voorheen NTT Communications Corporation; hoofdzetel: Chiyoda-ku, Tokio; voorzitter en CEO: Katsushige Kojima; “NTT DOCOMO BUSINESS”) en Airlinq Inc. (hoofdzetel: Californië, Verenigde Staten; CEO: Sunil Kaul; “Airlinq”), een internationale aanbieder van AIoT-oplossingen en Autonome CMP (Connectivity Management Platform)1, hebben een strategisch partnerschap gesloten om de levering van oplossingen geconnecteerd met wereldwijde IoT uit te breiden in diverse markten met uiteenlopende, landspecifieke reglementaire vereisten inzake telecommunicatie2.

1. Achtergrond

De wereldwijde integratie van IoT-compatibele apparaten en services blijft verder versnellen, in het bijzonder in mobiliteitsindustrieën zoals de automobielsector en bouwmachines. Nu geconnecteerde services — waaronder geconnecteerde voertuigen3 — over de grenzen heen uitbreiden, eisen ondernemingen wereldwijd steeds meer betrouwbare connectiviteit en consistente operationele modellen.

