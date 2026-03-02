Aptiv und Wind River präsentieren Netzwerk-V2X-Lösung für die gemeinsame Nutzung von Sensoren unter Verwendung der Connected Driving Platform von Verizon

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV) und Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweit führender Anbieter von Software für intelligente Edge-Lösungen, stellen einen Proof-of-Concept vor, der eine mobile Vehicle-to-Everything (V2X)-Lösung für die gemeinsame Nutzung von Sensordaten zwischen Fahrzeugen präsentiert. Diese Lösung unterstützt fortschrittliche Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen und nutzt die Connected-Driving-Plattform Edge Transportation Exchange von Verizon Business.

Die auf dem MWC Barcelona vorgestellte Demonstration zeigt, wie Fahrzeuge, die mit den fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) von Aptiv ausgestattet sind, darunter Radar- und Bildverarbeitungstechnologien, die Aptiv LINC™-Plattform und den V2X-Lösungsstack von Wind River das 5G-Netzwerk, die Mobile-Edge-Compute (MEC)-Infrastruktur und die Connected-Driving-Plattform von Verizon nutzen können, um Umgebungsdaten zwischen Fahrzeugen auszutauschen und dabei die Latenzanforderungen für sicherheitskritische Funktionen wie die automatische Notbremsung zu erfüllen oder zu übertreffen. Das Ergebnis ist eine neue Klasse kooperativer Sicherheits- und Fahrintelligenz, die es Fahrzeugen ermöglicht, „über die Sichtlinie hinaus zu sehen“, indem Live-Sensordaten von Fahrzeugen in der Nähe in die bordeigenen Sensorfusionssysteme integriert werden.

Im Proof-of-Concept übertragen Sensoren an einem erkennenden Fahrzeug Wahrnehmungsdaten über ein 5G-Netzwerk an eine Wind-River-Softwareanwendung, die in die Edge-Transportation-Exchange-Plattform von Verizon integriert ist. Die Verizon-Plattform koordiniert und verteilt die Informationen dann nahezu in Echtzeit sicher an ein anderes empfangendes Fahrzeug, wo der Sensorfusionsstack von Aptiv die Informationen als virtuelle Sensoreingabe verwendet, sodass das ADAS-System Gefahren erkennen und Maßnahmen auf der Grundlage eines viel umfangreicheren Satzes von Umgebungsdaten ergreifen kann, als dies sonst möglich wäre.

„Diese Demonstration zeigt, wie die Konvergenz von Fahrzeugintelligenz, Edge-Computing und fortschrittlicher Konnektivität die nächste Generation kooperativer Sicherheit ermöglichen kann“, sagte Paul Miller, CTO von Wind River. „Durch die Kombination der Wahrnehmungs- und ADAS-Fähigkeiten von Aptiv mit der Edge-Software von Wind River und der Edge Transportation Exchange von Verizon demonstrieren wir einen skalierbaren Ansatz für V2X, der über Fahrzeuge, Netzwerke und Regionen hinweg eingesetzt werden kann.“

„Dieser Proof-of-Concept ist ein hervorragendes Beispiel für die Art von Anwendungen, für deren Unterstützung Edge Transportation Exchange entwickelt wurde“, sagte Mark Custodio, AVP für IoT, Fahrzeuge und Fixed Wireless Access bei Verizon Business. „Durch die Kombination unserer vernetzten Fahrplattform, unserer 5G-Netzwerkfunktionen mit geringer Latenz und unserer Edge-Infrastruktur mit der Software von Wind River und den Fahrzeugwahrnehmungs-, Rechen- und ADAS-Lösungen von Aptiv können wir eine neue Generation vernetzter Fahrerlebnisse ermöglichen, die die Sicherheit verbessern und die Tür zu neuen Mobilitätsdiensten öffnen.“

„Die Zukunft der Mobilität hängt davon ab, dass Fahrzeuge, Infrastruktur und Cloud-Plattformen nahtlos zusammenarbeiten“, sagte Craig Turner, VP und Geschäftsführer, Digital Cockpit and Middleware, Aptiv. „Diese Demonstration zeigt, wie Edge-Cloud-Plattformen, Netzwerke mit geringer Latenz und intelligente Fahrzeuge zu einer skalierbaren V2X-Lösung kombiniert werden können, die über Pilotprojekte hinausgeht und in die reale Welt umgesetzt werden kann.“

Im Gegensatz zu früheren V2X-Pilotprojekten, die direkte Interoperabilitätstests zwischen Automobilherstellern erforderten, verwendet die Lösung von Aptiv und Wind River Hardware, die in den meisten modernen Fahrzeugen verfügbar ist, in Kombination mit standardisierten APIs für eine von einem Dienstanbieter gehostete MEC-Anwendung. Diese Architektur ermöglicht ein skalierbares, cloudbasiertes Modell für die Fahrzeugkooperation, bei dem Fahrzeuge verschiedener Hersteller Daten austauschen können, ohne dass spezielle Hardware hinzugefügt oder jede Kopplung einzeln validiert werden muss.

Die Demonstration unterstreicht die Bedeutung von virtualisiertem Edge-Cloud-Computing für die praktische Umsetzung von V2X-Netzwerken. Durch die Verarbeitung und Weiterverteilung von Daten über eine verteilte Edge-Computing-Infrastruktur – also physisch näher an den Fahrzeugen selbst – kann Verizon Edge Transportation Exchange die extrem niedrige Latenzzeit liefern, die für die nahezu Echtzeit-Integration von kooperativen Wahrnehmungsdaten in die Fahrzeugsensorfusionssoftware erforderlich ist.

Über Sicherheitsanwendungen wie Kollisionsvermeidung und Gefahrenerkennung hinaus hat die auf dem MWC vorgestellte Architektur auch das Potenzial, eine Vielzahl von Anwendungsfällen für vernetztes Fahren zu unterstützen, darunter kooperative Verkehrsoptimierung, verbesserte Navigation, automatisierte Fahrunterstützung sowie Komfort- und Bequemlichkeitsfunktionen, die auf einer gemeinsamen Echtzeit-Fahrzeugerkennung basieren.

Besucher des MWC Barcelona können sich eine Demonstration am Stand von Aptiv und Wind River in Halle 2, Stand 2F25, ansehen.

Über Aptiv

Aptiv ist ein weltweit tätiges Industrietechnologieunternehmen, das automatisierte, elektrifizierte und digitalisierte Lösungen für verschiedene Endmärkte anbietet. Besuchen Sie aptiv.com.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.