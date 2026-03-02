NHOA Energy gibt zwei große MACSE-Batterieprojekte bekannt

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab, hat von einer führenden unabhängigen Plattform aus dem Sektor Erneuerbare Energien/Energiewende den Zuschlag für zwei neue Projekte zum Bau von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) in Italien erhalten. Diese haben eine kontrahierte MACSE-Gesamtkapazität von rund 600 MWh und eine Gesamtleistung von 90 MW.

Die beiden Projekte an den Standorten Campania und Sardinien sind die ersten Systeme von NHOA Energy, die im Rahmen des Programms MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico) entstehen. Dabei handelt es sich um den neuen italienischen Kapazitätsmechanismus für die Langzeitspeicherung von elektrischer Energie, einen Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Wachstum auf dem nationalen Energiespeichermarkt.

Die Projekte werden von einem Pool hochrangiger Finanzinstitutionen aus Italien und anderen Ländern finanziert und bestätigen erneut die zentrale Bedeutung von NHOA Energy als Technologieanbieter und Vertragspartner für schlüsselfertige Lösungen auf dem italienischen BESS-Markt. Die Kompetenzen des Unternehmens stützen sich auf seine umfassende Erfahrung im In- und Ausland, seine umfangreichen Ressourcen, sein vertieftes Verständnis für Normen und Vorschriften und sein Bewusstsein für die bevorstehenden Herausforderungen in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastruktur.

“Anknüpfend an die BESS-Anlagen, die beim Bau des Terna-Speicherlabors sowie der UPI-, Fast-Reserve- und Kapazitätsmarkt-Anlagen implementiert wurden, stellen diese Projekte für NHOA Energy einen weiteren großen Schritt nach vorn in Italien dar, denn sie kombinieren neue Marktmechanismen mit einer fortschrittlichen proprietären Technologie und einer starken Industriepartnerschaft”, sagte Fabrizio Ciaccia, Vice President EMEA von NHOA Energy. “Sie sind ein Beleg für unsere Fähigkeit, komplexe Speichersysteme im Versorgungsmaßstab zu liefern, die trotz der überaus herausfordernden Rahmenbedingungen einen flexiblen Betrieb im Netz gewährleisten und die Energiewende unterstützen und zugleich unsere Kompetenzen in der Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Wettbewerbsfähigkeit in einem Marktumfeld mit knappen Margen bestätigen.”

Die Installationsaktivitäten an beiden Projektstandorten werden voraussichtlich im September 2026 anlaufen, und die Inbetriebnahme soll innerhalb des Startzeitraums im Januar 2028 erfolgen, der nach dem MACSE-Rahmenplan vorgesehen ist.

NHOA Energy

NHOA Energy bietet Energiespeichertechnologie, Engineering und Dienstleistungen von Weltklasse und ermöglicht sichere und erschwingliche Stromversorgungssysteme auf Basis erneuerbarer Energiequellen. Das Unternehmen ist ein Pionier im Bereich der Energiespeicherung für Versorgungs- und Industrieanwendungen und baut seine Führungsposition und seinen Wettbewerbsvorteil auf Innovation, Humankapital und Nachhaltigkeit sowie organisatorischer Exzellenz und finanzieller Stärke auf. NHOA Energy ist weltweit tätig und unterhält vier regionale Hauptsitze in Mailand, Taipei, Perth und Houston.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nhoa.energy

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.